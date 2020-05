LOŠE VIJESTI IZ SAD-a ZA NAŠEG REPREZENTATIVCA: Bojan Bogdanović mora na operaciju, čeka ga dug oporavak!

Najbolji hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović mora na operaciju! Vijest je to koju nam nije drago čuti nako što je Bojan do prekida sezone zbog pandemije koronavirusa koja je u američkom sportsklom svijetu krenula od Bojanova suigrača Rudya Goberta pružao sjajne partije i igrao najbolju sezonu svoje karijere.

Operativnom zahvatu bit će podvrgnut sutra u New Yorku zbog ozljede tetiva na zglobu šuterske desne ruke. Ozljeda nije novost, vukao ju je praktički od početka sezone. Točnije od utakmice s Indianom u studenome kad je nezgodno pao. No sve je uz bolove uspio izgurati.

Bogdanovićev se povratak očekuje s početkom nove NBA sezone. Predviđena pauza je šest mjeseci, a Babo bi mogao ponovno zaigrati na parketu mogao negdje oko Božića.

Do prisilne pauze u NBA ligi uvjetovane pandemijom koronavirusom Bojan Bogdanović je bio na prosjeku od 20.2 poena po susretu. Takav prosjek koševa, preko 20 u NBA sezoni imao je samo jedan Hrvat, naravno riječ je o Draženu Petroviću.

Brz oporavak i sve najbolje svom Bogdanoviću zaželio je i njegov klub Utah Jazz preko Twitter profila.

📓| Wishing @44Bojan all the best ❤️

» https://t.co/At2rNNCK3F

— utahjazz (@utahjazz) May 18, 2020