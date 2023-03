LOŠE VIBRACIJE U REALU! Perez kritizira sve odreda, a jedna stvar se jako zamjera Modriću

Real Madrid nikako ne uspijeva spojiti dobre nastupe u Primeri i one u Ligi prvaka pa je u prošlom kolu doživio veliko razočaranje u utrci s Barcelonom za naslov prvaka, kada je odigrao 0:0 protiv Reala iz Betisa i tako pao devet bodova iza vodećih Katalonaca.

Poslije utakmice bilo je jako burno u svlačionici Reala iz Madrida, Ancelotti je kritizirao igrače, a među njih se spustio i ljutiti Florentino Perez, koji je jako nezadovoljan igrama u prvenstvu.

Na udaru su bili i trener Ancelotti i igrači pa se tako čini da će ipak u Realu na ljeto biti veliko pospremanje, ako izmaknu Liga prvaka i prvenstvo Španjolske.

Real Madrid drop more points and Barcelona open up a NINE point gap 😱 pic.twitter.com/202nPiCmGC

Ljutiti na Modrića

Uz loše predstave u prvenstvu još jedna stvar ljuti vrhušku Reala, a to je odaziv Luke Modrića za utakmice za kvalifikacije na Euro, koje počinju krajem ožujka.

Tako Španjolski AS piše kako u Real Madridu i nisu baš presretni činjenicom da Modrić nastavlja igrati za Vatrene.

Luka Modrić has been called up again by Croatia for the upcoming Euro qualifiers — he’s gonna continue with the National team ✨🇭🇷 #Croatia

Never ending Luka. pic.twitter.com/H5Rgq830sT

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 6, 2023