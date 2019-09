LOKOMOTIVA DOČEKUJE OSIJEK: Pod Skenderovim vodstvom Osijek teško dolazi do bodova na gostovanjima

Autor: Dnevno

Lokomotiva je u prošlom kolu u utakmici bez pogodaka podijelila bodove s Goricom, a trener Tomić je nakon utakmice izjavio kako je bio zadovoljan osvojenim bodom. Nije to bila utakmica s mnogo prilika, no Gorica je bila momčad koja je bila agresivnija i koja je više zaslužila pobjedu. Za Lokomotivu je u toj utakmici najznačajniji događaj bio ulazak Sammira nakon sat vremena igre. Nekadašnja zvijezda Dinama najzvučnije je pojačanje Lokomotive, ali on je prema do sada viđenom daleko od optimalne forme.

Tomić vjeruje u bolju igru Lokomotive protiv Osijeka:

– Osijek je ozbiljan protivnik i očekujem čvrstu i tešku utakmicu. Mi moramo podići igru prema naprijed koja nam je nedostajala protiv Gorice. Zadovoljan sam Sammirovim debijem. S obzirom da je tek stigao, odigrao je dobru utakmicu. Nije još na sto posto, no vidi se da je riječ o nogometnoj klasi koja će u narednim utakmicama pokazati svoju raskoš.

Ne očekuje se da će Tomić koristiti Sammira od prve minute ni protiv Osijeka iako bi u nadolazećim utakmicama on trebao dobivati sve više minuta na terenu. Zbog suspenzije susret s Osijekom mora propustiti defanzivac Kolinger.

Osijek nakon ispadanja iz Europske lige šest utakmica u nizu ne zna za poraz, no samo jedna pobjeda u posljednjih pet kola premalo je za visoke ambicije predsjednika Meštrovića. U prošlom je kolu Osijek pred svojim navijačima osvojio samo bod protiv novog prvoligaša Varaždina iako je u ranoj fazi utakmice stekao veliku prednost golovima Marića i Igora Silve. Opustila se Skenderova momčad u završnici utakmice, a Varaždin je to znao iskoristiti i u posljednjim minutama utakmice postigao je dva gola za izjednačenje. Navijači nisu krili razočarenje pa su se s tribina čuli i pozivi na odlazak trenera Skendera, a reagirao je i predsjednik Meštrović koji je javno rekao kako će zbog prezentacije protiv Varaždina momčad biti sankcionirana.

Skender od svoje momčadi očekuje reakciju nakon ispuštene pobjede protiv Varaždina:

– Puno smo razgovarali i analizirali tu utakmicu. Kao zaključak možemo reći kako nam utakmica protiv Varaždina može biti najgora, ali i najbolja stvar koja se dogodila. Jednostavno moramo shvatiti da na taj način ne možemo daleko dogurati, no ako će nam to biti prizemljenje, onda se nadam da ćemo iz toga znati izvući novu pokretačku snagu za dalje. Znamo koliko je Lokomotiva dobra i definitivno ćemo napraviti sve da se maksimalno pokušamo iskupiti za Varaždin. Sada me zanima samo da zasučemo rukave i imamo pravi pristup, a to će nam onda donjeti i napadačku kvalitetu, te uspješnu realizaciju.





Gostima će u Zagrebu zbog suspenzije nedostajati ofenzivac Lopa. Osijek ima problema na gostovanjima gdje Skenderova momčad teško dolazi do bodova. S obzirom na pritisak nakon utakmice s Varaždinom, pretpostavlja se da će Skender protiv Lokomotive napraviti određene taktičke promjene kako bi Osijek zaigrao ofenzivnije, prenosi Dvoznak.