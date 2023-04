LJUDI SU OGORČENI, PUSTILI MONSTRUMA IZ ZATVORA! Cijela država na nogama, evo koje je objašnjenje

Veliki bijes obuzeo je javnost u Grčkoj, kada se saznalo na uvjetnu slobodu pušten Nikos Seiragakis, bivši košarkaški trener koji je trebao služiti kaznu od 401 godine zbog pedofilije i zlostavljanja djece.

Nikos Seiragakis osuđen je još 2011. godine zbog zlostavljanja 36-oro djece, ali je već prije bio pušten na uvjetnu slobodu i to 2020. godine.

Osuđeni pedofil je brzo prekršio pravila i bio je vraćen u zatvor, ali sada će opet na uvjetnu slobodu pod strogim pravilima.

