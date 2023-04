LJILJANI’ RAZBJESNILI HRVATE, NI SRBIMA NISU MILI! Kapetan Sarajeva jednim potezom podijelio Bosnu: ‘Promovira bošnjački nacionalizam na terenu’

Oznaka koja je osvanula na kapetanskoj traci nogometaša i kapetana FK Sarajeva Almedina Ziljkića, pobudila je velike rasprave u susjednoj Bosni i Hercegovini.

Naime, Ziljkić je na utakmici koju je Sarajevo igralo na Koševu protiv Tuzla Cityja, koju su domaćini dobili s 1:0, imao kapetansku traku na kojoj su vidljivi ljiljani, koji su simbol bošnjačkog entiteta u BiH.

Naravno takva obilježja nisu dobro primljena u ostala dva konstitutivna entiteta, onom Hrvatskom i Srpskom pa je Ziljkićeva kapetanska traka doživljena kao bošnjački nacionalizam.

Naravno isto viđenje nemaju primjerice iz bošnjačkih medija, koji su pohvalili kapetana Sarajeva i njegov odabir dizajna kapetanske trake.

Velike razlike

Nacionalni simboli i njihovo javno prikazivanje redovito zapravo dovodi do nacionalnih netrpeljivosti u susjedstvu, a iako BiH ima svoju zastavu, koju su odredili europski povjerenici, jer se konstitutivni narodi nisu mogli dogovoriti oko njenog izgleda, svaki entitet zapravo ima i svoju vlastitu zastavu, koju ne priznaju ostala dva entiteta i Federacija BiH.

Tako iz oslobođenje.ba u naslovu pišu: ‘Detalj koji je mnogima promakao: Almedin Ziljkić oduševio bh. javnost odabirom kapetanske trake’, dok bild.ba u svojem naslovu je dijametralno suprotan: ‘Veliki skandal u bh. nogometu! Kapetan Sarajeva otvoreno promovira bošnjački nacionalizam na terenu’.

