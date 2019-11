LIVERPOOL ODBIO SMJEŠTAJ U KATARU: Brojnim radnicima hotela ne isplaćuje se niti minimalna plaća i krše se brojni zakoni o radu

Europski prvak Liverpool odbio je smještaj u katarskom hotelu Marsa Malaz Kempinski nakon što je saznao za očajne radne uvjete i ozbiljne povrede ljudskih prava u njegovom poslovanju.

Liverpool u Katar putuje ovog prosinca na Svjetsko klupsko prvenstvo. Momčad je trebala biti smještena u spomenutom hotelu s pet zvjezdica u Dohi, ali je engleski klub obavijestio FIFA-u da će smještaj potražiti drugdje.

Prema Guardianovom izvještaju iz 2018., Kempinski brojnim radnicima ne isplaćuje niti minimalne plaće i krši brojne zakone o radu. Spominju se zaštitarski poslovi koji traju u smjenama od 12 sati pod strašnom vrućinom, uz dnevnicu od devet eura.

Ovaj potez neće puno toga promijeniti (Svjetsko klupsko i Svjetsko nogometno prvenstvo i dalje će se održati u zemlji koja otvoreno krši ljudska prava), ali barem je korak u pravom smjeru.

Drugi je to vanprotokolarni potez Redsa u manje od deset dana. Prvo je Klopp javno izrekao ono što svi vide – da zbog pregustog rasporeda nogomet više nije sport nego cirkus, što je kao bjelodano prepoznao i Pep Guardiola te ga je odlučio javno podržati.

Sada je došla i ova, vijest o socijalnoj osjetljivosti kluba koji je sinonim za koheziju između momčadi i navijača.

Nevjerojatno je očekivati da će se išta grandiozno promijeniti, no sigurno ima i onih koji će se povoditi porukom kluba, zbog čega će svoj smještaj tražiti drugdje.

▪️ Liverpool reject Qatar hotel over ethical concerns

▪️ Big clubs pushed hardest for VAR

▪️ Beardsley barred

▪️ Sol bans ketchup

And more from @David_Ornstein.

— The Athletic UK (@TheAthleticUK) November 4, 2019