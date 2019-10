LIVE PRIJENOS UTAKMICE: Modri idu skidati prokletstvo, čekaju se sastavi momčadi

Autor: Mario Lacković

Nogometaše zagrebačkog Dinama večeras u Ukrajini očekuje dvoboj protiv Šahtara u trećem kolu C skupine Lige prvaka. Nakon dva kola Dinamo i Šahtar imaju po tri boda i upravo bi današnji ogled, te uzvrat za dva tjedna u Zagrebu mogli odlučiti tko će uz lidera skupine Manchester City izboriti plasman u osminu finala elitnog natjecanja “Starog kontinenta”.

PODRŠKA

Dinamo neće biti bez publike. Oko stotinjak navijača došlo je u Harkiv dati podršku Modrima.

DINAMO PROTIV UKRAJINSKIH MOMČADI!

Nogometaši Dinama imaju poražavajući učinak protiv ukrajinskih klubova. U dosadašnjih deset susreta ‘modri’ nisu upisali niti jednu pobjedu. U deset susreta Dinamo niti jednom nije pobijedio, niti jednom nije prošao u idući krug. Ukupno je upisao osam poraza i dva remija uz negativnu razliku pogodaka 6-20. “Modri” su gubili od imenjaka iz Kijeva, Šahtara, Dnjipra i Čornomoreca. Prvi put Dinamo je putovao u Ukrajinu u kolovozu 2003. u 3. pretkolu Lige prvaka. Dynamo je u Kijevu slavio sa 3-1, a jedan od strijelaca bio je Jerko Leko koji tog ljeta iz Dinama preselio u Kijev. U uzvratu na stadionu Maksimir gosti su slavili sa 2-0. Zagrebački Dinamo je natjecanje nastavio u Kupu UEFA. U 1. kolu “modri” su izbacili mađarski MTK, a u drugoj rundi ponovo su izvukli Ukrajince. Ovoga puta Dnjipro. Ukrajinci su u Zagrebu pobijedili sa 2-0, a potom u Dnjipropetrovsku odigrali 1-1. Goce Sedloski je u uzvratu doveo Dinamo u vodstvo u 62. minuti i tako probudio nadu, no samo dvije minute kasnije izjednačio je Oleh Venhilinski. Ukrajinci su stali Dinamu na put ulaska u Ligu prvaka i 2008. I to ponovo u 3. pretkolu. I to baš sutrašnji suparnik Šahtar. U prvom susretu igranom u Donjecku bilo je 2-0, a prvi gol na utakmici zabio je Dario Srna, dok je dvoboj u Zagrebu završio pobjedom gostiju 3-1. U sezoni 2012-13. uslijedio je novi okršaj protiv kijevskog Dynama. Ovoga puta u natjecanju po skupinama Lige prvaka. Kijevljani su pred svojim gledateljima pobijedili sa 2-0, a u uzvrat u Zagrebu završio je 1-1. Dinamo je uspio izvući bod golom Ivana Krstanovića iz kaznenog udarca u petoj minuti nadoknade. Bio je to jedini gol Dinama u skupini i jedini osvojeni bod.





POSLJEDNJI SUSRET S UKRAJINCIMA

Posljednji put Dinamo je igrao protiv nekog ukrajinskog kluba prije šest godina u skupini Europke lige i to protiv Čornomoreca. Već u prvom kolu Ukrajinci su slavili u Zagrebu sa 2-1 nakon što je Dinamo poveo golom Juniora Fernandesa u 43. minuti. No, gosti su u nastavku okrenuli rezultat. U uzvratnom suretu u Odesi domaćin je pobijedio sa 2-1, a odlučujući pogodak zabio je Anatolij Didenko u sudačkoj nadoknadi. Dinamo je natjecanje završio na posljednjem mjestu u skupini s jednim bodom osvojenim kod kuće protiv PSV Eindhovena u susretu u kojem nije bilo golova.

DINAMO PROTIV UKRAJINACA

Dinamo – Dynamo Kijev 1-3, 0-2 (2003-04 – 3. pretkolo Lige prvaka) Dinamo – Dnjipro 0-2, 1-1 (2003-04 – 2. kolo Kupa UEFA) Dinamo – Šahtar 0-2, 1-3 (2008-09 – 3. pretkolo Lige prvaka) Dinamo – Dynamo Kijev 0-2, 1-1 (2012-13 – skupina Lige prvaka) Dinamo – Čornomorec Odesa 1-2, 1-2 (2013-14 – skupina Europske lige)

OZLJEDE U DINAMOVOJ SVLAČIONICI

Nenad Bjelica ima problema sa sastavom. Napadač Bruno Petković i veznjak Arijan Ademi vratili su se u Dinamo sa ozljedama zglobova. Prema posljednjim informacijama, trenirali su skupa sa ostatkom momčadi. Bruno Petković će biti spreman za dvoboj, dok Arijan Ademi još uvijek nije dobio zeleno svjetlo za nastup u Harkivu.

BRUNO PETKOVIĆ

Bruno Petković je uoči puta naglasio kako je spreman za utakmicu. “Nemam problem, vjerujem kako ću biti spreman. Ja sam na raspolaganju, no vidjet ćemo kako će trener odlučiti.” Naglasio je kako je Šahtar odlična momčad, no da se u Ukrajinu idu potući te da se s njima može igrati. “Nema ekipe na svijetu koja se može mjeriti sa Cityjem što se tiče posjeda lopte i presinga nakon što izgube loptu. No, protiv Šahtara ćemo sigurno imati više prostora,” poručio je.

TRENER NENAD BJELICA

Trener ‘modrih’ je naglasio kako ima pozitivan osjećaj uoči puta, kazavši kako vjeruje da će njegova momčad pružiti bolju sliku nego protiv Manchester Cityja, posebno u napadačkom segmentu igre.

“U svakom slučaju nismo došli na izlet, nego pobijediti. Znam za tu statistiku, ali srušili smo mnoge iz prošlosti, pa ćemo nastojati promijeniti i ovu. Znamo da igramo protiv vrlo kvalitetne i talentirane momčadi i vjerujemo da možemo biti bolji od njih”

SUDAC UTAKMICE?

Španjolac Antonio Miguel Mateu Lahoz. On je već jednom sudio utakmicu Dinama. Bilo je to 2015. godine protiv Olympiacosa u Pireju. Grci su slavili sa 2:1, a ostao je u lošem sječanju zbog nekoliko loših odluka koji su pogurali Grke do pobjede.

GDJE MOŽETE GLEDATI UTAKMICU?

Utakmicu protiv Šahtara možete gledati na kanalima PlanetSporta koji je u sklopu A1 paketa.