LIVAKOVIĆ, IVANUŠEC I LAURITSEN NAJAVILI SRAZ S VILLARREALOM: Evo što modre uzdanice kažu uoči ‘tekme sezone’

Autor: GIŠ

Dinamovi igrači danas su na press konferenciji najavili četvrtfinalnu utakmicu Europa lige protiv Villarreala, a pred novinare su izašli Dominik Livaković, Luka Ivanušec i Rasmus Lauritsen.

Tako se prvi novinarima obratio Luka Ivanušec koji je ostvario povijesni plasman s U-21 reprezentacijom hrvatske.

“Stanje je dobro, okupili smo se svi mi iz reprezentacije. Već smo gledali neke isječke i znamo da je Villarreal kombinatorna ekipa koja i pod pritiskom nastoji s loptom izaći. Mi ćemo pokušavati također takvim načinom i mislim da će to biti dobra utakmica dvije slične ekipe”, rekao je mladi reprezentativac .

Sve je to tu negdje

“Sve je prošlo super, iza mene je puno dobrih utakmica i sve više vjerujem u sebe. Svi ti igrači koji su medijski uzdignuti. Shvatiš da to i nije razina kakva se predstavlja i drugi svijet, sve je to tu negdje”, rekao je Ivanušec pa usporedio Tottenham i Villarreal:









“Tottenham je bolji u duelu, Villarreal više u kombinatorici. Plan je svakako na pobjedu. Sjećam li se one Dinamove pobjede? Naravno, navijao sam za Dinamo, ponovilo se! No ovo su ipak druga vremena i ne treba baš na to gledati.”

Sve dalje je samo nagrada

Nakon Ivanušeca na red je došao Rasmus Lauritsen koji će se hrvati sa španjolskim napadačima.









“Moreno i Alcácer su im zaista najopasniji, a ja još nisam igrao protiv španjolskih klubova. Što da kažem, bit će teško, a mi ćemo, nadam se, nastaviti naš europski put”, rekao je Lauritsen.

Zadnji je pred novinare izašao Dominik Livaković koji je rekao kako se priprema za Villarreal.

“Kao i za svakoga, pogledam video i to je to. Ma, mi smo opušteni, ali svakako želimo još. Najteže je plasirati se u skupinu, a sada i proći dalje pošto se to od nas sad očekuje, no ovo sve dalje je samo nagrada.”

Livaković je i naglasio kako je dosta suigrača iz reprezentacije zanimalo kako je bilo na utakmici protiv Tottenhama pošto kako kaže Liva: “Nije mala stvar takvu ekipu pobijedi s 3:0.”









Novinare je i zanimalo kako je igrati u tako zgusnutom rasporedu 1 HNL i Europa, na što je Livaković rekao kako u svakoj utakmici moraju ići 100 posto i da je dosta teško držati taj ritam.