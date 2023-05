LIVAJA SRUŠIO MANDŽUKIĆA! Nevjerojatno što je napravio najbolji igrač lige, na tome mu svi zavide

Završila je još jedna HNL sezona. U njoj nema puno toga novog, ali možemo reći da je bilo svašta. Dinamo je ponovno prvak, Hajduk je ponovno uzeo kup, Šibenik je ispao, Gorica napravila čudo, a Istra najviše iznenadila. I da, najbolji strijelac je ponovno Marko Livaja.

Prvi topnik HNL-a i najbolji igrač lige ove sezone je napravio nešto što dugo nismo vidjeli na našim travnjacima. Livaja je naime najbolji strijelac i asistent lige.

Mario Mandžukić do sada je bio posljednji kojemu je takav uspjeh pošao za rukom. On je u sezoni 2008./2009. u dresu Dinama bio najbolji strijelac (16 golova) i asistent (11) lige. Livaja je otišao korak dalje.

Hajdukova desetka je otišla korak dalje i ovu sezonu zaključila s 19 golova i 13 asistencija čime je srušen i legendarni SuperMario. Po broju golova najbliži mu je Frigan s 14, a po asistencijama Baturina koji ima jednu manje.

Tu nije kraj njegovim približavanjem legendama. Posljednji dvostruki topnik domaćeg prvenstva bio je Ivica Olić, najprije u dresu Zagreba u sezoni 2001./02., a onda i u dresu Dinama sezonu kasnije.

Livaja je jučer za Hajduk upisao 100. nastup, a navijači imaju želju da u novih 100 pokuša doći do Europe, ali i prekinuti 18 godina osta bez titule prvaka.

Mario Mandžukić for Dinamo Zagreb across all competitions:

👕 128 games

⚽ 63 goals

🏆 3 Prva HNL

🏆 2 Croatian Football Cup









Flourished in Croatia. pic.twitter.com/ciAVHEQQhT

— Squawka (@Squawka) May 21, 2019