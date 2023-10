Livaja se požalio što ga smeta kod Dalića i nakon toga sve je ‘puklo’

Marko Livaja više nije dio Vatrenih i to je sad prošlo svršeno vrijeme. No teško će ta tema još napustiti ovaj medijski prostor, otkrivaju se detalji kako je došlo do pucanja veze…

Jako je čudno u cijeloj priči što je Livaja vijest o odlasku iz hrvatske reprezentacije javio predsjedniku Saveza, a ne direktno izborniku koji mu je direktni nadređeni.

Marko je u ovom slučaju ignorirao Dalića i poslao mu cipelu drugim metodama što je bio prvi znak da nešto tu nije bilo normalno.





Nije vidio iskrenost?

I to je znak da tu postoje neki neriješeni računi u odnosu njih dvojice.

“Kod Dalića ne vidi iskrenost”, tako se Marko povjerio prijateljima, a tu informaciju otkrivaju SN.

Čini se da je Dalić zamjerio Livaji što se ovaj iznenada pokupio iz Rijeke nakon provokacija s tribina tijekom treninga, a nakon toga je možda ovaj zamjerio što nije bio uključen u rujansku reprezentativnu akciju, a koja je uključila i jednu utakmicu upravo na Kvarneru, gdje je i nastao “skandal”.

Šteta da se najviše piše i govori o ovom iznenadnom odlasku, umjesto da sva pažnmja bude na jakim protivnicima, a koje očekuje Dalićevu izabranu vrstu u presudnoj borbi za Euro.









Možda se Livaja mogao ipak pojaviti i riješiti sve probleme sa izbornikom, šteta što nije, svaki igrač je bitan, a iznad svih je – Hrvatska.