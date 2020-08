LIJEPO SE DOSJETILI: Rakitić će na dresu imati posebnu poruku

Nogometaši Barcelone u subotu na Nou Campu protiv Napolija igraju uzvratnu utakmicu osmine finala Lige prvaka.

Prva utakmica ova dva suparnika u Napulju završila je bez pobjednika 1:1, pa nema sumnje da su Katalonci veliki favorit za prolazak u četvrtfinale.

U Barceloni su odlučili da će za tu utakmicu napraviti jednu preinaku na dresu.

Naime, Ivan Rakitić i suigrači će iznad grba na dresu imati napisanu riječ ‘Gracies‘ u znak zahvalnosti liječnicima i zdravstvenim službama koje se bore protiv COVID-19.

Pobjednik dvoboja Barcelona – Napoli u četvrtfinalu će igrati vjerojatno protiv Bayerna koji u Münchenu brani prednost 3:0 protiv Chelseaja.

❗Official — Barça will have the word ‘Gràcies’ printed above the Barça crest in the UCL in appreciation of the doctors and health care services who fight against COVID-19. pic.twitter.com/9mKNJjoNlO

— Barça Universal (@BarcaUniversal) August 6, 2020