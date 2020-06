LICEMJERNI ENGLEZI: Razapeli su Đokovića zbog Zadra a na ulicama imaju koronaparty!

Liverpool je nakon trideset godina čekanja na titulu engleskog prvaka napokon došao do željenog naslova jučerašnjim porazom Manchester Cityja kod Chelsea (1:2).

Proslava navijača Redsa koja je uslijedila na ulicama Liverpoola ne bi bila nikakav problem da u Engleskoj nisu aktualne mjere zaštiti od širenja koronavirusa koji je svijet bacio na koljena.

Ogroman broj navijača bio je na ulicama, uglavnom ispred Anfielda ne poštujući preporuke Vlade i mjere socijalne distance, bez maski, rukavica…

Well done Liverpool FC 🏆…looks like the 1st and 2nd waves 🌊 🌊 are on you! But you’re ok the BBC won’t condemn the 1000s of fans gathering, instead choosing to to lead with a headline which almost celebrates the gatherings and players lack of social distancing #champions 🤔 pic.twitter.com/7fRXNfCuWe

