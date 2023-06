Leo Messi sve iznenadio odabirom kluba! Odbio Saudijice, ali i Barcelonu

Leo Messi glavna je tema ovogodišnjeg prijelaznog roka, a bivša zvijezda Barcelone i PSG-a, izgleda da je odabrala buduću destinaciju, koja se do prije nekoliko dana činila dosta nezamislivom.

Naime, Messi je na stolu imao ponudu iz Saudijekse Arabije od 500 milijuna eura po sezoni, a s druge strane svi su ga povezivali s velikim povratkom u Barcelonu, ali od svega izgleda neće biti ništa.

Kako donose svjetski mediji, Leo je za svoju sljedeću destinaciju odabrao MLS i to klub Davida Beckhama Inter iz Miamija, što nije toliko čudno jer Leo često zna posjetiti taj grad na Floridi, gdje ima i kuću.

Odlučio je

Tako je tu informaciju plasirao i poznati španjolski novinar Guillem Balague, koji je napisao i Messijevu autobiografiju, a godinama je radio kao dopisnik Sky Sportsa i BBC-a za La Ligu.

Messi has decided. His destination: Inter Miami

Interom iz Miamija sigurno nije mogao parirati ponudi iz Saudijske Arabije, ali u dogovor su uključeni i marketinški odnosi s Adidasom i Appleom, dok postoji i strana priče kako bi Messi mogao potpisati za Miami pa se na sezonu ili dvije vratiti u Barcelonu na posudbu.

Ipak kao u uvijek takve informacije treba uzeti s dozom opreza, jer često se znalo dogoditi kako igrači promijene odluku, zadnji slučaj je onaj Benzeme i odlaska iz Reala.

BREAKING: Messi is reportedly taking his talents to South Beach and joining Inter Miami. 🚨🦩 pic.twitter.com/Su3C8shUwY









— theScore (@theScore) June 7, 2023