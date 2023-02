LEGENDARNI SRBIN O SUPARNIŠTVU SA HRVATIMA! ‘Mi kažemo da smo najbolji. Zašto smo mi najbolji, od kod smo mi to uopće bolji?’

Autor: Dnevno.hr/G.I.Š

Čovjek koji je donio probojnost hrvatske reprezentacije po desnoj strani u eri Ćire Blaževića, je njegovo otkriće Mario Stanić, koji se nakon nogometne karijere bacio u novinarske vode i uspješno vodi emisiju “Neuspjeh prvaka“, u kojoj mu u goste dolaze slavni nogometaši.

Ovaj put na Arenasportu u emisiji “Neuspjeh prvaka”, Maria Stanića gost je bio legendarni srpski igrač Nemanja Matić, koji trenutno igra u Romi kod Mourinha, a još ga pamtimo iz Chelsea, Manchester Uniteda, Benfice te reprezentacije Srbije.

Nemanja je kao i Stanić promotor i ambasador Sportskih igara mladih, a spajaju ih i nastupi pod, Mourinhom i Ancelottijem, kao i Chelsea i Benfica za koje su obojica nastupali, donosi tportal.hr.





Od koga smo bolji

Matić je poznat kao osoba realnog stava, koji govori ono što misli pa je usporedio reprezentacije Hrvatske i Srbije dva ciklusa svjetskih prvenstava, na kojima je Hrvatska osvojila srebro i broncu.

“Mi radimo pritisak, a nemamo podlogu za to. Mi kažemo da smo najbolji. Zašto smo mi najbolji, od kod smo mi to uopće bolji? Malo su me i kritizirali kad sam u jednom intervjuu rekao šta mislim o usporedbi Srbije i Hrvatske. To je bilo još ranije, rekao sam tada da se Hrvatska i Srbija ne mogu usporediti jer smo mi u tom trenutku imali tri igrača na vrhunskom nivou, a hrvatska reprezentacija deset. Rakitić je u Barceloni, Luka u Realu, Kovačić u Realu, Perišić u Interu, Mandžukić u Juventusu itd. Mi smo imali dva igrača na vrhunskom nivou, a svi ostali su igrali u nekim osrednjim klubovima”, objasnio je situaciju Nemanja još prije Rusije pa nadodao:

“Stavljamo prevelik pritisak na igrače koji još nisu spremni za to. Ne može netko tko igra u Torinu iznijeti isti pritisak kao Luka koji konstantno igra na vrhunskom nivou i koji konstantno osvaja trofeje. Srbija pred velika natjecanja mora spustiti tenzije”, rekao je Matić i još sve objasnio na primjeru kapetana Vatrenih Modrića.

“Ne može se biti drugi i treći ni iz čega. Imate Luku Modrića, koji je najbolji igrač svijeta i tek kad završi karijeru svi će biti svjesni kakav je to igrač i Real Madrid i reprezentacija. Nekoliko puta igrao sam protiv njega. Kod njega nema lufta, nema toga da on na terenu radi neku stvar bez krajnjeg cilja. Svaki njegov potez na terenu te natjera na grešku, uvijek unaprijed zna što radi. Mi nemamo takvog igrača”, zaključio je Matić.