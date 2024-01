Legendarni Srbin izabran među najbolje nije se želio družiti s Hrvatima, a onda je umro na terenu

U eri kada NBA ligom dominira Nikola Jokić sa svojim Denver Nuggetsa u srpskim medijima su se prisjetili Petea Maravicha, igrača koji danas ima svoju ulicu u Beogradu i koji je nedavno uvršten u najboljih 75 igrača u povijesti NBA lige, a danas je točno 36. godišnjica njegove smrti.

Rođen je u Aliquippi u Pennsylvaniji, ali je zbog srpskih korijena s očeve strane postao i srpska legenda i naši susjedi ga svojataju. Ljubav prema košarci naslijedio je od oca Petera, zvanog Pres, koji je bio poznati trener koji je prvo radio po srednjim školama, a na vrhuncu karijere i na Sveučilišima kao što je Louisiana State University. Pete Maravich je već kao sedmogodišnjak označen kao veliki talent, a u srednjoj je školi njegov talent došao do punog izražaja. Nadimak je dobio zbog specifičnog stava koji je komentatore podsjećao na revolveraše iz westerna.

U ukupno 83 utakmice u NCAA karijeri Maravich, koji je igrao na poziciji šutera, je postigao 3667 poena, odnosno 44.2 po utakmici. LSU je umirovio njegov legendarni dres s brojem 23. Već je odmah na prvoj utakmici za LSU zabio 50 poena uz 11 skokova i 11 asistencija i odmah ušao u legendu, a ostao je i poznat po svojem zaštitnom znaku, zarolanim čarapama.

Pete Maravich played 83 games during his career at LSU. He averaged 44.2 points per game. I said AVERAGED. pic.twitter.com/R41xVW1GE0

Svoj nacionalni osjećaj je jednom prilikom izrazio dok je bio u kontaktu s Rudyjem Tomjanovichem, bivšim legendarnim igračem i trenerom hrvatskih korijena.

“Što si ti, Srbin ili Hrvat?”, bilo je Maravichevo pitanje za Tomjanovicha, kojeg su zbog kompliciranog izgovora njegovog prezimena za Amerikance ondje jednostavno prozvali samo nadimkom – Rudy T.

Tomjanovich je na to odgovorio: “Mislim da sam Hrvat”. Dobio je i Maravichevu reakciju. “Onda mislim da nas dvojica ne smijemo biti prijatelji”, rekao je veliki košarkaš srpskih korijena poznat po nadimku Pistol Pete. No, po sjećanju Rudyja Tomjanovicha, s Maravichem se ipak kasnije družio.

We lost Pete Maravich 35 years ago today.

He died of a heart attack during a pick up game at the age of 40. pic.twitter.com/Yahqp0qnV0









