Legendarni Srbin dao izjavu koja je glasno odjeknula na Kosovu: ‘Pričao sam s Vučićem, nije srpski bježati’

Autor: K.I.

U Srbiji imaju velika očekivanja od Olimpijskih igara u Parizu. U susjedstvu se nadaju žetvi medalja, a zanimljiv intervju uoči nastupa u Parizu za magazin Nin dao je predsjednik Srpskog olimpijskog odbora Božidar Maljković.

Između ostaloga je spominjao kakav će stav zauzeti srpski sportaši ukoliko se na Olimpijskim igrama susretu s nekim od sportaša ili sportašica s Kosova, zemlje koju službeno ne priznaju.

“Na tom pitanju, na državnom nivou, ne donosimo i ne definiramo stav. Idemo na postolje ili ne idemo na postolje? Moj stav je da idemo na postolje, da nije srpski bježati. Pobijedi tog protivnika sa Kosova! Oni su član Međunarodnog olimpijskog odbora, kao i sve druge članice”, rekao je Maljković.

Jasna poruka i razgovor s predsjednikom

“Zaprijetili su nam još u vrijeme igara u Riju da će nas suspendirati i izbaciti iz svoga članstva ako odbijemo igrati. Ja pitam, tko ima pravo uništavati svoju omladinu, tko ima pravo da takvim potezom, riskirajući da ne sudjeluju na Olimpijskim igrama, ugrožava njihovu budućnost?”, dodao je legendarni bivši trener košarkaša Jugoplastike, Panathinaikosa i Real Madrida.

“Tko je taj i zašto to radi? Ja sam predsjedniku države rekao moj stav. On je izašao dolje pred cijelu ekipu pred Tokio, kada nas je primio, i prihvatio ovo što sam ja predložio – da se ne ide sa postolja. Ja kažem, nije srpski bježati. I to je moj stav. Naravno, nekome se to neće sviđati, ja to znam. Možda bih kao civilno lice drugačije razmišljao. Ovo je, vjerujte, jedino ispravno”, završio je Maljković.

Danas 72-godišnji Srbin ostavio je duboki trag u Hrvatskoj. Jugoplastiku je dakle 1989. i 1990. godine vodio do naslova europskog prvaka, a nakratko je vodio i Cedevitu 2012. godine. Tada ga je angažirao Emil Tedeschi i bilo je to senzacionalno pojačanje, a Zagreb je napustio naprasno. Bio mu je to posljednji klub koji je vodio u trenerskoj karijeri.