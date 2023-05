LEGENDARNI REPREZENTATIVAC PROGLASIO BANKROT! ‘Pokušavao je živjeti kao suigrači koji su imali pet puta veće plaće’

Iako je u životu zaradio više nego što većina ljudi može sanjati, legendarni igrač Manchester Uniteda i engleske reprezentacije Wes Brown, morao je proglasiti bankrot.

Nesreća bivšeg reprezentativca nije pogodila slučajno, živio je na visokoj nozi, a i razvod od dugogodišnje supruge doprinio je da nagomila velike dugove, koje na kraju nije mogao pokriti.

“Mnogima čini da je Brown tijekom karijere zaradio puno novca, nije tako. On je zarađivao pristojno, ali je pokušavao živjeti kao suigrači koji su imali pet puta veće plaće”, naveo je izvor blizak igraču.

Ruka spasa

Ipak Brown je dobio ruku spasa u obliku trenutnog igrača Manchester Uniteda Marcusa Rushforda, koji je poznat po svojem humanitarnom radu, s kojim pomaže najugroženijim članovima društva.

Tako je Rushford odlučio po povoljnim uvijetima iznajmiti jednu nekretninu koju trenutno ne koristi Brownu, a u pomoć su mu priskočili i drugi suigrači poput Michaela Owena i Wayna Rooneyja.

🚨 Marcus Rashford is reportedly renting out one of his property's to Wes Brown who was declared bankrupt on a 'mates' rates deal'. [@SunManUtd] pic.twitter.com/6sexzUtbog

— The United Stand (@UnitedStandMUFC) May 3, 2023