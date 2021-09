LEGENDARNI KLUB PROSLAVIO 100 GODINA: Ovo im je poželio njihov proslavljeni trener

Autor: G.I.Š.

Legendarni sarajevski klub Željezničar popularni Željo proslavio je svoj 100 rođendan postojanja, koji je dostojno obilježen u glavnom gradu BiH.

Željo i njegova Grbavica ostali su u sjećanju mnogih koji su pratili nogomet u bivšoj Jugoslaviji, a od osamostaljenja BiH Plavi igraju u Premijer ligi s dosta dobrim uspjehom.

Plavi s Grbavice osvojili su sedam naslova prvaka od kojih jedan 1972. godine u bivšoj Jugoslaviji i šest unutar samostalne BiH. Željo je imao i par zapaženih rezultata na međunarodnoj sceni, a najviše se pamti generacija pod Ivicom Osimom koja je dogurala do polufinala tadašnjeg Kupa UEFA, ali je poklekla pred mađarskim Videotonom.

Veliki trener

Tako je 100-tu godišnjicu svom Želji čestitao i Ivica Osim:









“Veliko je to da u Bosni i Hercegovini neko slavi 100 godina. S obzirom na to što je sve grad preživio, ali i klub, mislim da je svjetsko čudo da neko doživi sto godina pored svih nedaća i svega što se dešavalo. Dosta je samo da na tome završi ova priča, to bi najbolje bilo. Dobro je da ima neko tko može tako dugo živjeti i postojati s toliko neprijatelja. Sama činjenica da klub slavi 100 godina je čudo”, počinje razgovor Osim, koji već nekoliko godina živi u Austriji.

“Želim im čestitati i poručiti da bolje igraju. Da igrači malo više vode računa o publici koja dolazi, a da publika zna da su igrači normalni ljudi, da su oni kao i svi mi. Imaju svoje želje, čežnje… Treba to ispoštovati. Svi hoćemo malo više, malo bolje… Željezničar je to jedno vrijeme ispunjavao”, ističe Osim.

“Čestitajte im svima od mene 100. rođendan. Puno je to godina. I da bude Željezničar oduvijek i zauvijek. I da ti igrači shvate zašto, za koga i kako trebaju igrati. Ne treba tu puno filozofirati, sve je jasno kao dan”, poručio je Osim na kraju razgovora.