LEGENDARNI HRVAT DOŽIVIO SRČANI UDAR! ‘Čim su me vidjeli, završio sam na operaciji’

Autor: Dnevno.hr/G.I.Š

Legendarni hrvatski nogometaš i bivši reprezentativac Belgije Branko Strupar doživio je prošlog tjedna srčani udar u svojem domu u Belgiji.

Branko se nije osjećao dobro nakon nogometnog termina u petak pa ga je njegova supruga hitno prebacila u bolnicu, gdje je odmah prebačen na operacijski stol.

Srećom operacija je uspješno završila, Branku su ugrađena dva stenta i u utorak je napustio bolnicu te dobro se oporavlja, donosi gol.hr.





Hitna operacija

“Osjećao sam stezanje u grlu, nije to bilo ništa posebno, onda se sve pojačavalo. Otišao sam na nogomet da se malo oznojim, mislio sam da će mi to pomoći, no onda sam shvatio da je riječ o nečemu težem. Vratio sam se kući, čim je supruga vidjela, stavila me u automobil i odvezla u bolnicu”, govori Branko o neugodnom iskustvu i nastavlja:

“Čim su me tamo vidjeli, odmah su me poslali na operaciju. Bio sam tri dana u bolnici. Osjećam se dobro, ali malo me sada potresla Ćirina smrt, mi smo na isti dan rođeni, slavili smo zajedno, onda još i ovaj potres, pa mi je to sve kroz glavu prošlo i dirnulo me. Danas jesi, sutra nisi”, rekao je Strupar i dodao:

“Bio sam pod velikim stresom zbog gubitka roditelja prije godinu dana za koje sam bio jako vezan, počeo sam pojačano pušiti pa nisam bio toliko svjestan stresa, tek shvaćam koliko je to utjecalo na mene. Otac mi je imao tri srčana udara, to je možda i genetski”, izjavio je Branko za gol.hr.

Branko Stupar rođen je u Zagrebu, a karijeru je počeo u Španskom, da bi potom prešao u belgijski Genk, u kojem je postao legenda kluba. Nogometni put ga je poslije odveo u engleski Derby County, da bi 2003. godine došao u Dinamo. Za reprezentaciju Belgije zaigrao je 17 puta i zabio pet golova.