LEGENDARNI GOLMAN ODGOVORIO RONALDU! Nećete vjerovati kako se našalio na račun slavnog Portugalca

Cristiano Ronaldo sinoć je u pobjedu Juventusa protiv Dynama Kijev ugradio jedan gol koji je bio i njegov 750. u karijeri.

Nakon ovog velikog ostvarenja Cristiano se na Twitteru zahvalio svim trenerima, suigračima i navijačima:

“750 golova, 750 sretnih trenutaka, 750 osmjeha na licima navijača. Hvala svima svim igračima i trenerima koji su mi pomogli dostići ovu nevjerojatnu brojku, hvala i svim suparnicima koji me tjeraju da radim sve jače svaki dan.”, napisao je Ronaldo.

𝟕𝟓𝟎 goals, 𝟕𝟓𝟎 happy moments, 𝟕𝟓𝟎 smiles in the faces of our supporters. Thank you to all the players and coaches that helped me reach this amazing number, thank you to all my loyal opponents that made me work harder and harder everyday. pic.twitter.com/ZuS4GDOzeh

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 2, 2020