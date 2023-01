LEGENDARNI DUDU SE OTVORIO, A MAMIĆA NIJE HTIO SPOMENUTI! ‘Nisam se osjećao dobrodošlo na Maksimiru’, ne zaboravlja ni Čačića

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Malo tko je bio toliko omiljen kao što je bio Eduardo da Silva. Brazilac s hrvatskom putovnicom postao je miljenik Dinamovaca, a zbog svojih igara zavrijedio je i poštovanje hajdukovaca.

Trenutno živi na relaciji Rio – Zagreb, a svoj život i karijeru komentirao je za Sportklub: “Iako još nisam službeno umirovljen, ne igram nogomet već tri godine. Od tada živim u Rio de Janeiru, koristim slobodno vrijeme za druženje s obitelji, a trenutno među ostalim radim kao nogometni agent. Cilj mi je tražiti talentirane nogometaše dobi između 15 i 16 godina kojih u Brazilu uvijek ima puno. Mladim talentima, kada navrše 18 godina pokušavam osigurati transfer u Europu.”

Njegov sin veliki je talent, o čemu je pričao u dijelu svojeg razgovora. “Ne želim mu stvarati pritisak. On je još dijete i mora uživati. Trenutno igra u mlađim kategorijama Flamenga te mu ide sjajno. Uzeo je mnogo nagrada uključujući i onu za najboljeg strijelca sezone. Nogomet svake godine shvaća sve ozbiljnije i ja sam kao otac ponosan na njega. Trenutačno pokazuje veliki potencijal, no vrijeme će pokazati što mu budućnost nosi. Rekao mi je kako želi nastupati za Hrvatsku.”





Suradnja s Čačićem

“Luka je bio moj suigrač deset godina. Prošli smo skupa kroz Dinamo i juniorsku te seniorsku reprezentaciju. Njegov potencijal bio je vidljiv još u mlađim kategorijama. Gledao sam ga kako igra na nekoliko različitih pozicija, a na svakoj bi se sjajno snašao. Igrao je vrlo jednostavno, no dojam je bio kao da ne može izgubiti loptu. To su bili prvi znakovi njegova potencijala. Ne iznenađuje me njegova dugovječnost, obzirom kako je već po dolasku u Real Madrid počeo izuzetno paziti na svoje tijelo i ulagati u svoje zdravlje, a posljedica toga jest kako igra sjajno i sa 37 godina” komentirao je nekadašnjeg suigrača Luku Modrića.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Eduardo Alves Da Silva (@_eduardofficial)

Mnoge je iznenadilo što je navijao za Vatrene protiv Brazila: “Ja sam iz Brazila u Zagreb stigao u vrlo mladoj životnoj dobi. Igrao sam za reprezentaciju i najljepše trenutke sam doživio ovdje te će Hrvatska uvijek biti dio mene. Hrvatska mi je dala sve i uvijek ću navijati za nju.”









“Rekao bih da me više cijene u Arsenalu, iako su uspjesi koje sam postigao u Londonu su zanemarivi u odnosu na one s Dinamom. Cijene me više jer sam imao određene privatne probleme u Zagrebu s jednom osobom koja je svima dobro poznata. Kada sam 2009. stigao u Zagreb, dobio sam ponudu da pogledam utakmicu Dinama sa tribina. Tada se na stadionu nisam osjećao dobrodošlo, obzirom na te privatne probleme koje sam spomenuo. To je bio zadnji put da sam bio na Maksimiru” rekao je pomalo tužnu legendarni Dudu.

Za kraj prisjetio se i suradnje s Antom Čačićem, spominjući da ga je današnji Dinamov trener htio u reprezentaciji za Euro 2016. dok je bio hrvatski izbornik.

Prije toga, Eduardo je prošao i neugodnu epizodu za vrijeme SP-a 2014. u njegovom rodnom Brazilu. Tada nije igrao protiv Brazilaca jer ga izbornik Niko Kovač nije uveo u igru, čega se dotaknuo: “Ne zamjeram i ne volim se vraćati na to. Jedino mi nije jasno zašto Kovač nije iskoristio treću zamjenu jer smo bili u situaciji da gubimo utakmicu. Nije mi ta odluka jasna, no on je bio izbornik i vjerujem da je on najbolje znao što napraviti.”