LEGENDARNI DROGBA O LJEPOTI NOGOMETA: Prekrasno je kad Zvezda osvoji Europu

Iako je ideja Superlige propala zbog odstupanja svih klubova osim Real Madrida, Barcelone i Juventusa, reakcije iz nogometnog svijeta se i dalje ne stišavaju. Posljednji koji je komentirao Superligu bio je legendarni napadač Chelseaja i Obale Bjelokosti Didier Drogba.

Drogba se osvrnuo na plan Pereza i Agnellija te prokomentirao što je za njega ljepota nogometa.

Prisjetio se najvećih nogometnih iznenađenja, među kojima je i Zvezdino osvajanje Lige prvaka u sezoni 1990./1991.

Legendarni Drogba se oglasio na Twitteru:

“Promocija, ispadanje, nepredvidivi rezultati, to je ono što uvodi emociju u igru. Zajedništvo igrača i navijača, to je ono što čini igru lijepom.”

Drogba je prije Chelseaja, nastupao za Marseille, pa se prisjetio i kultnog finala 1991. između Zvezde i njegovog bivšeg kluba.

“To da mala Grčka pobjedi veliki Portugal prije nekoliko godina, to da Crvena zvezda pobjedi moj Marseille, kada Leicester vrijedno radi i osvoji Premier ligu ispred ‘velike četvorke’, to su stvari koje nogomet čine prekrasnom igrom”, napisao je Didier Drogba.

Za kraj je zaključio:

“Zamislite kada ovo sve ne bi bilo moguće jer se momčadi ne mogu međusobno sastati, a igraju istu igru. To je diskriminacija, drago mi je što se ovaj projekt nije ostvario zbog dobrobiti nogometa.”

Promotion, relegation, unexpected results is what drives the emotions of the game,Being together, as players, as fans… that’s what makes it the beautiful game. “Little” @EthnikiOmada beating the “big” @selecaoportugal few years ago, @kkcrvenazvezda beating my team @OM_Officiel

