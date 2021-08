LEGENDARNI ‘CRV’ PROSLAVIO 60. ROĐENDAN: ‘Iznenađen sam što sam još uvijek ovdje’

Nekadašnji američki košarkaš Dennis “The worm” Rodman u kratkom intervjuu za američke medije izjavio je kako je iznenađen što je još uvijek živ.

Naime, Rodman je nedavno proslavio 60. rođendan, a rekao je kako su mu mnogi predviđali da će umrijeti ranije, što ne bi bilo čudo ako se prisjetimo njegovog ludog načina života.

Peterostruki NBA prvak s Bullsima je jedan od najkontroverznijih igrača u najjačoj košarkaškoj ligi svih vremena. Također je bio i jedan od najboljih defenzivnih igrača.

Iznenađen je

“Iznenađen sam što sam još uvijek ovdje jer su mnogi mislili da ću umrijeti s 40, 45, 50, 55 godina, ali ipak ovdje sam. Kao da mi neko drži ruku na ramenu i pomaže mi da prebrodim sve i ispunim ono zbog čega sam ovdje, na ovom svijetu”, rekao je Rodman.

Rodman je tijekom karijere, a i poslije nje imao buran život, ljubovao je s Madonnom, prepun je tetovaža i pirsinga, pomišljao je na samoubojstvo, oblačio se u žensku odjeću, glumio u filmovima i tko zna što sve još nije radio.

