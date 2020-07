Legendarni Buffon ušao u povijest: Ronaldo zabio iz slobodnjaka nakon dvije godine!

Autor: Nino Matić

Legenda talijanskog nogometa i vratar Juventusa Gianluigi Buffon (42) u subotu je postao samostalni apsolutni rekorder po broju nastupa u prvoj talijanskoj nogometnoj ligi započevši na vratima Juventusa gradski derbi protiv Torina u 30. kolu Serie A.

Za Buffona je ovo 648. nastup u najvišem rangu talijanskog nogometa čime je preskočio stopera Milana Paola Maldinija koji je skupio 647 nastupa u dresu Milana.

Serie A legend. Gianluigi Buffon breaks a tie with Paolo Maldini for most appearances in Serie A history with his 648th game 👏 pic.twitter.com/Tljpcoa8aJ — ESPN FC (@ESPNFC) July 4, 2020

Juventus je inače u gradskom derbiju razbio Torino s 4:1 i opet je pobjegao Laziju na sedam bodova prednosti prije nego oni večeras odmjere snage s Milanom u derbiju kola na Olimpicu(21.45)

Stara dama došla je u vodstvo već u 3. minuti kad je mrežu Torina zatresao Paola Dybala. U 28 minuti na 2:0 nakon lijepe akcije i asistencije Ronalda povisuje Cuardado. Torino vraća nadu i smanjuje na 2:1 u nadoknadi prvog poluvremena kad je nakon intervencije VAR-a dosuđen udarac s bijele točke zbog igranja rukom De Lighta, Belotti je matirao slavljenika Buffona.

No svaku nadu u preokret Torina “ubija” Ronaldo koji je sjano zabio iz slobodnjaka sa 25 metara pogodivši same rašlje za 3:1 Juventusa. Prvi je to gol Portugalca iz slobodnjaka nakon dvije godine.



Konačni rezultat postavljen je autogolom Djidjija (87-ag).