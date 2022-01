LEGENDARNI BOŽIDAR JOVIĆ: ‘Danas se igrači regeneriraju ležeći u ledu, kod nas u svlačionici dim si mogao rezati nožem’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Kakav je velikan bivši rukometaš Božidar Jović. A kako zna biti duhovit, mudar i zanimljiv.

Istinska je rukometna legenda i njega vole novinari pitati za mišljenje o aktualnoj situaciji naših rukometaša. Uostalom, tko može imati veće pravo pričati o rukometu nego sportaš koji je osvajač zlatne medalje na Olimpijskim igrama u Atlanti 1996. i srebra na Svjetskom prvenstvu na Islandu 1995. godine. Nadalje, osvajač je zlata na Svjetskom prvenstvu u Portugalu 2003. godine, dočim je 1992. i 1993. godine bio klupski europski prvak sa Zagrebom.

I danas je u rukometu, blagoglagoljiv, interesantan, upućen. I tako, nakon pobjede okrnjene hrvatske reprezentacije na Euru jučer protiv Srbije novinari pitaju Jovića mnoge stvari, on hvali naše rukometaše, divi se entuzijazmu mladih, sve točno i dobro zbraja i vidi.

I pitaju ga onda kako danas rukometaši obnavljaju snagu nakon teških i čestih utakmica. Navode konkretne primjere kako se danas rukometaši nakon utakmice opuštaju u kadama ispunjene ledom, sve kako bi se tijelo bolje regeneriralo za predstojeće napore. Jer, ritam utakmica je žestok, igra se svaka dva dana…

Posluša sve to legendarni Božidar Jović, a bio je veliki i veličanstveni igrač. I počne se grohotom smijati. Malo razmisli i veli:

„Ah, vjerojatno im to pomaže. U moje vrijeme mi za to nismo znali. Možda je pisalo u nekim knjigama, priručnicima. Ma, tko je o tom ešto znao. Sve su to bili vrhunski igrači. No, mi se nismo tako opuštali. Sjećam se, kod nas nakon utakmice nožem si mogao rezati dim od cigarete nakon svlačionica. Pobijedili bismo i sve se dimilo. Mi smo se, eto, tako opuštali i regeneriralii. Ne, nisam ja pušio, niti ću govoriti tko je pušio. Ali, to je onda bilo tako. I nikad nismo padalina fizičkom planu, To su bila takva vremena, a nema što nismo osvojili. Eto”…

Ne, nije rekao Jović da je valjalo to što je njegova generacija radila. Naprotiv… No, iskreno je rekao kako je to izgledalo!