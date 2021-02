LEGENDA SRPSKOG NOGOMETA: ‘Najteža utakmica u životu? Definitivno ona na Maksimiru’

Legenda srpskog nogometa Savo Milošević odradio je veliki intervju za službenu stranicu nogometnog saveza Srbije, a najzanimljiviji dio je onaj u kojem priča o najtežoj utakmici karijere.

Bez ikakvog razmišljanja, Milošević je odmah spomenuo legendarnu utakmicu iz 1999. na Maksimiru. Bila je to prva utakmica Srbije u Hrvatskoj nakon rata, iako se tada država zvala Jugoslavija. Pripadnici te države bili su Srbi i Crnogorci.

Utakmica je završila 2:2, a to je jedan od glavnih razloga zašto se Hrvatska nije uspjela kvalificirati na Euro 2000. Jugoslavija je tada uspjela, a Milošević je s pet golova bio najbolji strijelac Eura.

“Što ću ja sad još tih 15 minuta?”

“To je najteža utakmica u mom životu. I to mogu ilustrirati na sto načina. Batica je isključen i mi na poluvremenu sjedimo u svlačionici. Mene je pratio glas da imam previše dodira s loptom, više nego što bi napadač trebao imati. I tu u Zagrebu, kada smo se vraćali na teren, Jokanović mi priđe i kaže “evo ti sad utakmica, uzmi je i ne daj je nikom dok sudac ne odsvira kraj.” To sam i radio u drugom poluvremenu što sam više mogao. Fizički izuzetno zahtjevna utakmica s puno trke, agresije, duela, udaraca. Sjećam se oko 70. minute vidim zamjenu, ulazi Savićević, ja razmišljam 100 posto vadi mene. Zato što sam napadač, a imamo igrača manje, imamo rezultat. Ima još do kraja, ali nemam više snage.









Sudac diže onu ploču, ja krećem prema aut-liniji i vidim broj 8. Valjda je Mijatović već tražio izmjenu. I ja stanem i gledam onaj ‘8’ i kažem sebi ‘što ću ja sad, još 15 minuta plus nadoknada?’ Jer i kod mene sve otkazuje, ali sila boga ne moli. Čovjek nije ni svjestan koliko može dok ga ne natjera nevolja. Nekako smo izdržali i ostvarili povijesni rezultat. Sudac je bio Aranda i malo smo popričali poslije utakmice ispred svlačionice. On je rekorder po broju odsuđenih utakmica Reala i Barcelone. Samo mi je rekao: El Clasico je dječja igra u odnosu na ovo što sam večeras doživio.”