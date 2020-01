LEGENDA ŠPANJOLSKOG RUKOMETA NAJAVLJUJE: ‘Protiv Hrvatske svim silama!’

Branitelj naslova europskog prvaka reprezentacija Španjolska ići će na pobjedu protiv Hrvatsku u posljednjoj utakmici u skupini, rekao je u utorak njen kapetan Raúl Entrerríos.

“Mi ćemo nastojati pobijediti Hrvatsku, a onda ćemo vidjeti što će biti. U polufinalu bilo koja ekipa može biti opasna, koji god protivnik da te dopadne, ne možeš biti miran. Mi ćemo ići korak po korak, to je filozofija koja nas je dovela do ovdje”, izjavio je 38-godišnji Entrerríos za španjolsku televiziju Teledeporte.

“Naša snažna strana je što igramo kao ekipa, a to je nešto što treba imati svaki kolektiv. Važno je da svaki igrač pojedinačno pridonosi kako bi ekipa ostvarila cilj”, dodao je srednji vanjski igrač španjolske reprezentacije.

Neporažene Hrvatska i Španjolska u srijedu će od 16 sati odmjeriti snage u utakmici koja će odlučivati o prvom mjestu u skupini koje bi trebalo donijeti lakšeg protivnika u polufinalu., obzirom da u drugoj skupini igra jedina reprezentacija uz Hrvatsku i Španjolsku sa svim pobjedama na prvenstvu, Norveška. Španjolska brani naslov osvojen prije dvije godine te će peti put zaredom igrati u polufinalu Europskih prvenstava.

“To će biti teško ponoviti. Ova grupa igrača radi jako dobro te na Europskim prvenstvima ima dobre nastupe. Sada smo jako zadovoljni što smo ostvarili cilj i opet ušli u polufinale. Uvijek idemo dan po dan, razmišljamo samo o onome idućem pred nama, a sada osjećamo kako smo ispunili svoju zadaću”, rekao je Entrerríos kojem je ovo vjerojatno posljednji Euro u karijeri.

👋👋 Stockholm here we come!! Semifinales del @EHFEURO @RFEBalonmano pic.twitter.com/qgTL9RTF1o

— G. Pérez De Vargas (@PerezdVargas) 20. siječnja 2020.