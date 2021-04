LEGENDA SMIRIVALA KAOS: Navijači slavili, odluku o izlasku iz Superlige donio ruski gazda kluba

Nakon navijačkih prosvjeda, Chelsea je prvi klub koji je odlučio odustati od nove europske Superlige u kojoj je bio jedan od 12 osnivača.

Navijači su se okupili na ulicama Londona i ispred stadiona Stamford Bridge, gdje Chelsea igra prvenstvenu utakmicu protiv Brightona. Odluka o odustajanju od Superlige donijela je veliko slavlje okupljenih na prosvjedu.

Kako je objavio BBC, glavnu riječ u ovoj odluci imao je Rus Roman Abramovič, dugogodišnji vlasnik Chelseaja. Vijest o povlačenju stigla je dok je na okupu bilo više od tisuću prosvjednika protiv nastupa londonskih Plavih u novoj Superligi.

Prosvjed ispred stadiona utjecao je i na dolazak momčadi na utakmicu s Brightonom. Nije bilo lako probiti se do ulaza, a nastojeći smiriti situaciju, pred navijačima je reagirao Petr Čech, legendarni češki golman Chelseaja, danas tehnički direktor u klubu.

Pred navijačima i s redarima koji su pravili razmak između njega i prosvjednika, Čech je pokušao uvjeriti ljude da puste momčad do ulaza, što se na koncu i dogodilo.

Petr Cech pleading with Chelsea fans to let the team bus in. pic.twitter.com/BzPtUU7JC9

— ESPN FC (@ESPNFC) April 20, 2021