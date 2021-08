LEGENDA SE OPROSTILA OD REPREZENTACIJE! Izbornik: ‘Debakl? Ne, ovo nikako nije debakl!’

Autor: P. V.

Vaterpolisti su natjecanje završili na petom mjestu. Hrvatska je pobijedila SAD 14:11 u zadnjoj utakmici na turniru.

Ivica Tucak, hrvatski izbornik, podvukao je crtu nakon turnira.

“Pomalo je i deprimirajuće igrati ovakve utakmice, ali pronašli smo zadnji atom snage za odraditi jedino onako kako pravi sportaš mora. Kada smo bili u ‘knock-downu’, nakon poraza u četvrtfinalu, nismo se ‘raspali’, ostali smo čvrsti. To je ono što je pozitivno, ali i inače je puno ovdje stvari pozitivno u i oko naše momčadi.”, rekao je, te dodaje:

‘Ovo nije debakl’

“Nažalost, rezultat nije onakav kakav smo željeli, ali ne možeš uvijek ni medalju osvojiti. Generalno, bit će vremena za analizu. Nemam momcima što za zamjeriti. Radili smo ‘krvavo’, samo mi znamo koliko nam je teško, a sve drugo nije bitno. Rezultatski, mi da smo izgubili protiv SAD, pa čak i onu ranije, meni to nešto osobito ne bi značilo, ali jasno da mi je kao treneru drago da smo ostali ujedinjeni, kompaktni, čvrsti nakon teškog ispadanja koje nije lako primiti. Čestitam zato momcima da su sve to uspjeli odraditi i sada nam prije svega valja vratiti se doma, odmoriti ‘glave’, sačuvati zdravlje”, rekao je za Sportske novosti.

“Da je ovo u Tokiju bilo ono što smo mi htjeli, to sigurno nije, ali sigurno nije ni debakl. Zašto su neki poraz od Mađarske doživjeli kao debakl, to ne znam. Da se razumijemo, to nije uspjeh i to ponavljam, ali gdje to piše i po čemu je Hrvatska baš trebala obvezno pobijediti Mađarsku? Zar imamo veće nagrade, bogatiju ligu, zar više kao država ulažemo u sport, imamo više bazena od Mađara…?”

Na kraju zaključuje…

“Ne, izgubili smo od tog trenutka boljeg suparnika. Nama je najviše žao. Prošli smo posljednjih 4-5 uistinu teških, ‘paklenih’ dana boravka ovdje bez ikakvog više cilja, ali ostali smo do kraja i pokazali da smo pravi sportaši. Peto mjesto ne znači ništa, ali bolje i peti nego deveti ili jedanaesti.”

Xavi Garcia odigrao je posljednju utakmicu, odnosno okončao dugačku i trofejnu igračku karijeru…