LEGENDA SE LOMILA U SUZAMA, PAO JE ČUDESNI REKORD! Trajalo je gotovo 40 godina, poklonio mu se i raniji ‘kralj’

Nakon gotovo puna četiri desetljeća, pao je rekord koji je dugo držao velikog Kareema Abdul-Jabbara na vrhu vječne ljestvice igrača s najviše poena u povijesti NBA lige. Jabbarova vladavina trajala je 39 godina, a svojim sinoćnjim učinkom u dresu Los Angeles Lakersa uspio ga je prestići LeBron James, današnji košarkaški ‘kralj’, po mnogima, i najveći igrač u povijesti košarke.

LeBron se bližio rekordu posljednjih tjedana, a skok na prvo mjesto dogodio se u utakmici protiv Oklahoma City Thundera, u kojoj su gosti ‘zaskočili’ Lakerse sa 133:130. Glavna tema ipak je bio novi čovjek na vrhu vječne ljestvice strijelaca u povijesti NBA lige, s 38 poena tijekom utakmice za skok na vrh sa sveukupno 38.390 u karijeri.

Abdul-Jabbar sada je na drugom mjestu s 38.387 poena na svojem putu na NBA parketima.

Nakon dolaska do rekorda, slavlje je bilo jako emotivno. LeBron je na vrh izbio s 38 godina, sada u dresu Lakersa, a prestigao je igrača koji je također briljirao u slavnom klubu iz Los Angelesa.

Bila je to večer za povijest. Potekle su i suze novog čovjeka na vrhu, a sve je pratio i Abdul-Jabbar koji je novom ‘kralju strijelaca’ čestitao na velikom dosegu…

After 39 years, the NBA has a new #ScoringKing

Salute, @kingjames. pic.twitter.com/NSJqD1kobN

— Los Angeles Lakers (@Lakers) February 8, 2023