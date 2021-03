LEGENDA REALA DANAS SLAVI ROĐENDAN: Voljeli ga ili ne on je senator nogometne igre

Jedan od Realovih senatora danas je napunio 35. godinu života, a njegovo ime će sigurno ostati zapisano u svim povijesnim knjigama Los Blancosa. Kapetan i ikona Reala iz Madrida Sergio Ramos sa svojim klubom osvojio je sve što se može osvojiti, a s reprezentacijom Španjolske bio je svjetski i europski prvak.

Sevilla i Real

Sergio Ramos Garcia rođen je u Sevilli 1986. godine, a u svojoj nogometnoj karijeri zna samo za dva kluba. Jedan je Sevilla za koju je igrao tri godine i nakon toga od 2005. Ramos zna samo za Real, u kojemu je već godinama neprikosnoveni kapetan i glavna uzdanica obrane u svim pohodima Kraljevskog kluba.

Ramos je s Realom osvojio sve što se moglo osvojiti u klupskom nogometu, osim Europa lige, ali mislimo kako to u Realu nije primarni trofej. Tako je Sergio četiri puta dizao trofej namijenjen pobjedniku Lige prvaka, pet puta osvojio je La Ligu, a ima i šest trofeja u Kupu kralja, četiri Svjetska klupska kupa i tri UEFA Super Kupa. S reprezentacijom dodao je naslov svjetskog prvaka i dva puta je bio prvak Europe sa seniorima, a jednom s U-19 reprezentacijom.

Život u Realu

Sergio je neprelazan u obrani, nemilosrdan, prgav, ali pravi pobjednik koji je u svojoj karijeri zabio 127 golova i odigrao 894 utakmice. Ipak ove godine izgleda kako će Ramos napustiti Real, iako se mnogi nadaju kako se to neće dogoditi, te bi mogao nakon punih 16 godina promijeniti klub. Među zainteresiranima su PSG, Manchester United i sigurno još neki klubovi iz Italije koji samo čekaju kako bi osigurali potpis pouzdanog braniča.

894 games. 127 goals. World Cup winner? Check. EUROs winner? Twice. Champs League winner? 4 times. La Liga champion? Just the 5. 6 domestic cups. 4 Club World Cup’s. 3 UEFA Super Cups. 1 u19s EUROs and a partridge in a pear tree.

Born to win. 🔥 pic.twitter.com/FDLTpRPx5k









— Football Tweet (@Football__Tweet) March 30, 2021