Legenda otvoreno o drami na Maksimiru: ‘Odbačen je, a vlas kose mu je nedostajala da ga se nosi na ramenima’

Autor: Andrija Kačić Karlin

“Znamo da se u nogometu takve stvari događaju, svi smo ih svjesni. A najteže je istrpijeti kada se te stvari dogode baš nama”, dočekao nas je legendarni Štef Deverić, član Dinamove postave čuvene šampionske 1982. godine, a kasnije i istaknuti član Hajduka.

Tako da nije teško reći da je on tijekom karijere postao legenda i zagrebačkog i splitskog kluba. Naravno, tema razgovora s Deverićem su najsvježija, izrazito turbulentna događanja u Dinamu…

Turopoljski top, kako su ga od dragosti zvali navijači, odmah je znao što nas zanima…





Trener je uvijek krivac

“Vidim da se Bišćanu toliko zamjera nekorištenje izmjena u dramatičnim trenucima utakmice. Morate znati, uvijek je trener krivac, napravio izmjene ili ne. Ovo se jednostavno dogodilo baš nama, pa je toliko teško. Imao je povjerenje u momčad na terenu koja je do tada anulirala i prestigla minus iz Zagreba. Zacijelo je imao osjećaj da kolektiv funkcionira i nije htio ništa dirati. Ako ćemo pravo, bio je to rijedak splet okolnosti da je sve tako završilo.”, kaže i nastavlja:

“Svima nam je teško. Meni je također biti teško trener nakon bitke. I sam sam ostao zatečen nakon završetka utakmice u Ateni, dugo sam si mislio zašto je tako ispalo. Moglo se, primjerice, dogoditi da je Bišćan i napravio izmjene, pa da je netko od novih igrača ispao tragičar. Isto bi se govorilo i pisalo”.

A je li vas iznenadila smjena Bišćana i dovođenje Jakiroviča?

“Priznajem da jest. No, u nogometu to tako ide, brzo i agresivno. U jednom trenutku imate sve, u drugome ništa. Bišćanu je vlas kose nedostajala da ga se nosi na ramenima, sada je doslovce odbačen. Koliko će Jakirović moći napraviti u dva-tri dan aprije bitne utakmice protiv Sparte teško je reći. No, Jakirović je valjda, kažem valjda, rješenje na duže staze. On iza sebe ima fine rezultate u mostarskom Zrinskom i Rijeci.”, kaže i dodaje:

“No, jedno je voditi Zrinski i Rijeku, a nešto posve drugo je voditi Dinamo. Do prije jednog dana uprava kluba imala je bezrezervno povjerenje u Bišćana, onda se sve naglo promijenilo. Kada zagusti onda se događaju takve stvari, nije to za nogomet ništa neuobičajeno. Svjestan je toga, uvjeren sam, i sam Bišćan”.

Nakon prve utakmice i poraza protiv AEK-a Bišćan je rekao jednu zanimljivu izjavu. Pretpostavlja se da je aludirao na upravu kluba koja je trebala pojačati momčad. Sjećate se rečenice: „Netko u uredima drži figu u džepu”…









“Teško je tu nešto nagađati. Bišćan je u drugoj utakmici pokazao da s može igrati s Grcima i naposljetku nadigrati AEK-a, a onda se dogodio onaj cirkus u nadoknadi. Možda je prijepora bilo. No, da se nije sve tako odvilo u tim posljednjim sekundama tko bi se uopće sjećao te njegove rečenice”.

Ovakav Dinamo, klimav, zapravo želi Hajduk. Mislite li da splitski klub sada konačno ima šansu prekinuti dominaciju Dinama?

“Mnogi tako pričaju, ja ne mislim baš tako. Prvenstvo je tek počelo, Dinamo je neke utakmice odgodio. Jest, Hajduk ima izvanredni start, ali odigrano je tek desetak posto cijelog prvenstva. Svi su zaključci prerani, jer d aih ima onda se dalje ne bi trebalo ni igrati. Dinamo još uvijek ima najbolji kadar igrača.”, rekao je i zaključuje:

“Samo, sada se fokusirao na Europu pa su izbili ovi problemi. Prijelazni rok još traje. I tu je dosta nepoznanica. Tko će otići, tko bi mogao doći. Dinamo se nalazi u jednom nedefiniranom razdoblju, tek se zapravo treba definirati. Imati će i Jakirovič svojih želja i zahtjeva. A mora dobiti Spartu da bi se igrala barem Europska liga. Jest, i Konferencijska liga je izlazak u Europu. Ali, je korak unatrag, pa i dva u odnosu na prethodne godine. Pritom, prvenstvo je ipak najvažnije, to se ne smije zaboraviti. Nije lako upravi kluba, to je izvjesno”.