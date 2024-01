Legenda oštro po Duvnjaku i Cindriću: ‘Bili su neprimjetni, a bez jednog igrača nema rukometa’

Autor: Dnevno.hr/K.I.

Nastavljaju stizati komentari i reakcije za neslavni nastup Hrvatske na Europskom rukometnom prvenstvu. U utakmici u kojoj je morala pobijediti da bi održala živima nade u plasman u polufinale Hrvatska je izgubila od Islanda 35:30. Slab nastup izabranika Gorana Perkovca za Sportklub je komentirao legendarni Patrik Ćavar.

“Dominik Kuzmanović je morao biti prvi golman. Nakon odlične utakmice protiv Francuza je bio na klupi na početku protiv Mađara, isto se dogodilo i danas. To mi nije jasno”, započeo je Ćavar.

Hrvatski izbornik Goran Perkovac preuzeo je odgovornost nakon utakmice protiv Islanda rekavši u kamere da je on kriv za ovakav nastup. Ćavar je upitan kolika zapravo krivica leži na Perkovcu?

Zamjerke za ključne igrače

“To je teško pitanje, ne mogu na to odgovoriti. Dobro sam ga upoznao kao suigrača, profesionalac je i veliki sportaš, ali opet biti igrač i trener su dvije druge priče. Možeš ti biti najveći trener na svijetu, ali ako nemaš momčad koja to može pratiti ona ti to ništa ne vrijedi. Ne znam na što je mislio kad je rekao da je kiksao u pripremi.”

Imao je Ćavar zamjerke na ključne igrače u hrvatskoj reprezentaciji. “Vidio sam da naši najiskusniji i najvažniji igrači u najbitnijim trenucima nisu bili na potrebnom nivou. Duvnjak je igrao korektno, ali i on je bio neprimjetan kao i Cindrić i Karačić kada je najvažnije. Nedostatak samopouzdanja kod njih ne mogu shvatiti.”

Na kraju je legendarni bivši hrvatski reprezentativac rezimirao: “Dobili smo Srnu, Načinovića, Klaricu i Maraša, a krila su mi ok iako zavise o momčadskoj igri. Nama treba novi srednji vanjski, a vidim samo Tina Lučina. Iako je najavljen u superlativima nije me uvjerio da je za to spreman, ali ga treba forsirati jer je to najvažnija pozicija u momčadi, bez srednjeg vanjskog nema rukometa.”