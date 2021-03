LEGENDA OSIJEKA: ‘U Osijeku vlada jako pozitivno ozračje, nikad takvo nije bilo’

Autor: GIŠ

Robert Špehar sigurno je jedan od najboljih i najpoznatijih igrača Osijeka u povijesti kluba, izuzetno je uzbuđen ovom sezonom prvolaigaša s Drave te je mišljenja kako njegov klub ove godine može do naslova prvaka.

“Vjerujem i nadam se da Osijek ovaj puta može na sam vrh. Nikad klub nije bio tako posložen i imao tako pozitivno ozračje, što je nedvojbeno važan prateći dio dolaska do uspjeha. Nedostaju samo oni jako važni, navijači, Kohorta, kao bitan poguranac igračima na travnjaku, ali to je viša sila i mora se svatko s tim pomiriti”, rekao je Špehar, koji je bio i suigrač današnjeg trenera Bjelice.

Situacija s Mamićem mora se odraziti na Dinamo

“To je okolnost koja će se odraziti na igrače Dinama. Mora. Nije isto, iako su Krznar i Peternac i do sada bili najbliži suradnici Zorana Mamića, hoće li on tijekom utakmice vodi momčad ili netko drugi, bez obzira koliko imao trenerske kvalitete. Može to proći, jednom, dvaput, ali sumnjam da će prolaziti u dužem razdoblju”, mišljenja je Robert oko odlaska Zorana Mamića s klupe Dinama i nastavlja:

“U Osijeku vlada jako pozitivno ozračje. Nikad takvo nije bilo. Tu je kvaliteta igračkog kadra, koji još k tome ima potrebnu i nikad veću širinu. Udarna momčad Bijelo-plavih je silno jaka, a pogledajte samo da na klupi za pričuve sjede jedan Erceg, Gyurcso, Lopa ili i neki od onih koji uvijek svoj dio posla na travnjaku odrade na pravi način kao Miloš ili Jurčević. Napadači Mierez i Santini su udarne igle kakve malo tko ima, tu je niz jako dobrih igrača, od Bohara i Bočkaja, ali i svih ostalih.”









Dinamo ima teži raspored

“Mislim da se ove sezone može doći do uspjeha kakvog naš klub nikad do sada nije ostvario. Pogledajte i raspored, Dinamo još mora igrati s Hajdukom, a to je uvijek neizvjestan ishod, dolazi još i u naš Gradski vrt. Samo, naši Bijelo-plavi moraju biti i dalje u kontinuitetu pobjeda, mogu oni to, vjerujem i nadam se. Da, Osijek je stvarno ozbiljan i legitiman kandidat za naslov prvaka. Kao nikad prije”, zaključio je Robert Špehar.

Nekadašnja desetka Osijeka u karijeri još je igrao za Zagreb, Monaco, Hellas Verona, Sporting iz Lisabona, Club Brugge, Galatasaray, Omoniju, a za reprezentaciju hrvatske skupio je osam nastupa dok je u trenerskoj karijeri do sada vodio Marsoniju.