LEGENDA NBA LIGE SLOMILA SE OD TUGE: Scottie Pippen objelodanio najtežu i najbolniju vijest

Autor: Andrija Kačić Karlin

Čuveni američki košarkaš Scottie Pippen doživio je obiteljski tragediju. Naime, umro mu je sin Anton u 33. godini. Pippen, inače, ima osmero djece, a tužnu vijest podijelio je s javnosti na svom Instagram profilu. Gdje je napisao: “Srce mi je slomljeno što s vama moram podijeliti da sam se jučer oprostio od svog prvorođenca Antrona (33). Nas dvojica dijelili smo istu ljubav prema košarci i nebrojeno smo puta imali duge rasprave o igri..”

Pippen je još dodao u svom postu:

“Antron je imao kroničnu astmu i da nije bilo tog problema, vjerujem da bi došao do NBA-a. Nikad nije dao da ga to omete, uvijek je bio pozitivac i naporno radio, ponosan sam na to kakav je čovjek postao. Prerano nas je napustilo dobro srce i prekrasna duša. Volim te, sine, odmaraj sve dok se ponovno ne susretnemo”.

Anton je bio najstariji od osmero Pippenove djece, jedino dijete koje je imao s Karen McCollum.