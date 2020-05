LEGENDA MANCHESTER UNITEDA LJUBI LUKU DO NEBESA: Volim misliti da sam kao on

Bivši engleski nogometni reprezentativac i dugogodišnji član početne postave Manchester Uniteda, Paul Scholes, veliki je obožavatelj Luke Modrića. Svojevremeno je u razgovoru je za lokalni dnevni list Manchester Evening News izjavio kako je hrvatski reprezentativac Luka Modrić najbolje rješenje za veznu liniju “crvenih vragova”.

“Od svih igrača koji se spominju kao mogući novi igrači Manchester Uniteda, Modrić me je najviše impresionirao. Uvijek kada smo igrali protiv Tottenhama, on je bio taj koji se najviše isticao u suparničkoj momčadi”, kazao je Scholes.

“Volim misliti da sam možda igrao barem malo kao Luka Modrić. On je brži nego što sam ja bio i bolje od mene prolazi suparnike, ali gledajući njega vidim neke sličnosti sa sobom, kao što je kontrola lopte i igre. Možda sam sličniji Toniju Kroosu, on ima te karakteristike.”

Scholes: “I’d like to think I played a little bit like Modric. He’s different to me because he was quicker than me, he can beat a man, but I see certain traits in him, like controlling a game. It’s probably more towards Kroos, as a passer & more of a controlling player.” pic.twitter.com/R233pQcGGt

