Legenda Jugoslavije nikad se nije oporavila od tragedije: ‘Sve bih mijenjao za Andrejev život’

Autor: Dnevno.hr/K.I.

Branio je boje Real Madrida, igrao uz bok Davora Šukera, a u dresu Jugoslavije skupop je 73 nastupa i zabio 27 golova. O impresivnoj nogometnoj karijeri Predraga Mijatovića puno se zna, ali rijetki znaju da je ovaj rođeni Crnogorac prije više od 14 godina preživio jezivu tragediju.

Naime, njegov sin Andrej preminuo je tada nakon teške borbe sa cerebralnom paralizom. Bilo mu je svega 14 godina. Godine su prošle, ali bol od tragedije Mijatović nije uspio ublažiti.

“Sve što sam ikad stekao mijenjao bih za život, zdravlje ili samo jedno Andrejevo: ‘Zdravo, kako si’, jednom je prigodom rekao Mijatović, koji je u dresu Reala igrao između 1996. i 1999. godine, te je u tom periodu osvojio naslov španjolskog prvaka i Ligu prvaka.

Podrška supruge

Sina Andreja Mijatović je dobio u braku s Elenom Karić, bivšom suprugom s kojom ima i 29-godišnjeg sina Luku. Od Karić se razveo 2001. godine, a najveću podršku u najgorem periodu života pružala mu je sadašnja supruga Aneta Milićević.

“Aneta je sve što bi muškarac mogao poželjeti. Jaka je, hrabra i pametna. Volim reći kako je ona jedno kompletno, prelijepo i predobro stvorenje. Prihvatila me sa svim mojim manama, a mog bolesnog sina kao da ga je sama rodila”, otkrio je jednom prigodom Mijatović.

Igračku karijeru okončao je 2003. godine u Levanteu, a po završetku je ostao živjeti u Valenciji kako bi čim više vremena mogao provoditi uz bolesnog sina koji je tamo bio smješten u jednoj ustanovi. Imao je maksimalnu podršku supruge, a tragedija koju je preživio je imala ogroman utjecaj na njega i uvijek ga tjera da stoji čvrsto na zemlji.

Medicinski fenomen

“U nekoj mojoj najvećoj nogometnoj slavi, kada sam bio u zenitu između 1994. i 1999. godine osjećao sam se moćno, ali istovremeno me bolest mog sina vraćala u normalu. Znao sam si pomisliti: ‘Pa gdje je tebi kraj druže? Imao sam osjećaj da bih mogao letjeti, tako se dobro osjećaš. A kada bi mi kroz glavu počela prolaziti ta euforija i ludilo, moj bi pokojni sin Andrej imao neku krizu. Često je završavao u bolnici i to su bile opomene i smislu: ‘Sve ti to dobro radiš, ali život je bio nešto drugo'”, otkrio je Mijatović.









“Mislim da mi je sin bio balans da shvatim što je život, da on nije samo djelić neke karijere. Ta nemoć da pomognem svom djetetu, a pomoći nema”, dodao je Mijatović. Prije nekoliko mjeseci za kamere TV Una otkrio je kako je njegov pokojni sin bio zapravo medicinski fenomen:

“Kada se Andrej rodio, rekli su mi da će živjeti maksimalno do sedme godine uz puno sreće. Ali da vam nešto kažem, on je živio 14 godina. On je fenomen i ne postoji već borac od njega. Premašio je sve prognoze i to za duplo. Meni je to kao ocu fenomen.”

Dosad nepoznati detalji

Otkrio je i detalje o kojima ranije nije pričao: “Andrej nikada nije hodao, nikada nije trčao, nikada nije pričao. Ima par nekih stvari koje smo mi tumačili da govori to što mi mislimo da govori. Kad je bio bez kriza, bio je jedan nasmijan dečkić i to ti ostane u sećanju. Naravno, ostaju ti i te grozne stvari u sjećanju, ali uvijek se boriš da lijepe stvari pobijede one loše.”