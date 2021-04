LEGENDA IZ BiH NA UDARU NAVIJAČA: Više ga ne žele vidjeti, pritisak da ode je sve jači

Hasan Salihamidžić, nekada veliki nogometaš iz Bosne i Hercegovine, tijekom karijere ostavio je duboki trag igrajući u dresu Bayerna, a u bavarskom velikanu je i danas, na dužnosti sportskog direktora u klubu.

Na toj poziciji, o Salihamidžiću se u posljednje vrijeme piše zbog njegovog navodnog sukoba s trenerom Hansijem Flickom. Nakon što je Flick objavio svoj plan o odlasku iz Bayerna, što klub ne prihvaća, u fokusu je sportski direktor protiv kojeg su se pobunili navijači.

Dok se čeka što će se dogoditi s Flickom, zaljubljenici u Bayern dali su svoj glas podrške treneru. To su napravili s inicijativom za Salihamidžićev odlazak.

Pritisak koji je pao na Salihamidžićeva leđa nakon što se počeo spominjati njegov sukob s Flickom sve je jači zbog peticije koju su pokrenuli navijači. Njome se traži odlazak sportskog direktora, dok bi trener trebao ostati.

U peticiji se traži da Salihamidžić odstupi sam, a ako on ne bi htio otići, pokretači peticije žele da ga Bayern smijeni.

Kako je u utorak objavio DW Sports, ova peticija do sada je prikupila više od 21 tisuće potpisa.

