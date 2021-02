LEGENDA HRVATSKOG TENISA ZA DNEVNO: ‘Znam što treba Marinu Čiliću’

Autor: Ivor Krapac

Poslije karantene po dolasku igrača i njihove pratnje u Australiju, a zatim i tjedna s turnirima nakon što je izolacija završena, zahuktava se prvi tjedan Australian Opena u kojem će se razbistriti situacija s glavnim favoritima za daleki put u ždrijebu.

Prvi Grand Slam turnir u godini uvijek daje zalet za nastavak sezone, a ovog puta događa se u posebnim okolnostima, nakon što su pripreme bile obilježene oprezom zbog koronavirusa.

Kako bi igrači mogli reagirati u takvim okolnostima i što očekivati dok Australian Open ide dalje? To nam je približio hrvatski igrački i trenerski velikan Nikola Pilić, koji je u Opatiji i dalje aktivan na terenima, a kako mu je tenis u krvi, prati i što se zbiva u dalekom Melbourneu.

Pripreme za turnir kao nikad prije

Početak godine je zbog karantene i smanjene mogućnosti za treninge bio poseban, no sada je to iza igrača koji su se s početkom mečeva vratili u uobičajeni ritam.









‘Dogodila se izuzetna situacija, uvjeti koji su bili nisu normalni. Igrači se na to mogu buniti ili ne buniti, ali činjenica je da takva situacija nije bila u posljednjih 120 godina’, opisao je Pilić uvodni dio sezone koji dobiva zaključak borbom za naslov u Melbourne Parku.

‘Došli smo do toga da su sada čak i gledatelji na Australian Openu, što je veliki pomak. To je dobro, bez gledatelja čitava stvar ne izgleda tako dobro kao s njima. Neovisno o tome je li ispunjeno pola tribina ili trećina, kada ima gledatelja ipak je to drugačija atmosfera’, dodao je velikan hrvatskog tenisa.

Čilić traži izlazak iz krize









U priči iz Melbournea su i naši vodeći tenisači, no nažalost, već prvi korak donio je poraz Marina Čilića koji je naišao na Grigora Dimitrova i doživio je poraz u tri seta.

‘Šteta što nije dobio treći set, imao je 5:3 i set-loptu. Činjenica je da mu u ovom trenutku samopouzdanje baš nije u najboljem omjeru u kojem bi trebalo biti, ranije je izgubio meč s pet meč-lopti’, kazao je Pilić o Čiliću, prisjećajući se i Marinova poraza od Jeremyja Chardyja na turniru uoči Australian Opena, kada je pet puta bio poen do pobjede i nije prošao dalje.

Što Marinu treba da bi krenuo prema nekadašnjim pozicijama? Kada nema samopouzdanja, Pilić je istaknuo da je recept samo jedan.

‘Nema druge formule nego da se to riješi pobjedama, ništa drugo. Što više gubiš, to više upadaš u rupu’, opisao je hrvatski igrački i trenerski velikan, dodajući kako vjeruje da Čilić može ponovno pobjeđivati.









‘Ne bih mu zatvorio vrata. On je solidan igrač, treba mu samopouzdanje, nadamo se da će se vratiti’, istaknuo je Pilić.

Ćorić uhvatio zalet prvom pobjedom

Borna Ćorić je svoju prvu prepreku na Australian Openu preskočio u tri seta protiv Argentinca Guida Pelle, a taj rezultat mogao bi dati dobar zamah za nastavak turnira.

‘Ćorić ima drugačiju igru i drugačiju psihu, puno je mlađi, sada je 20 mjesta ispred Čilića, sigurno mu je lakše igrati. Ima potencijal, nadam se da će ponovno ući u prvih 20, vidjet ćemo što će biti’, kazao je Pilić o vodećem hrvatskom tenisaču.

‘Sigurno ima dovoljno samopouzdanja da bi mogao napraviti dobar rezultat’, dodao je Pilić, ističući svoje uvjerenje da će turnir biti otvoren i zanimljiv do kraja.

‘Mislim da će se na Australian Openu događati dosta iznenađenja. Nikada ne znaš tko se kako pripremio. Ako se ne igra mjesec dana ili šest tjedana, teško je doći u šestu brzinu’, rekao je velikan hrvatskog tenisa.

Tko će do kraja?

Među glavnim favoritima, u prvom su planu Novak Đoković i Rafael Nadal, no ima mjesta i za druge. Pilić je izdvojio Dominica Thiema, Alexandera Zvereva, Stefanosa Tsitsipasa, Ruse Daniila Medvjedeva i Andreja Rubljova, a može iskočiti i netko drugi.

Novak Đoković traži svoj deveti naslov na Australian Openu, a s obzirom na to, ponovno je u prvom planu.

‘Đoković je na Australian Openu sličan kao Nadal u Roland Garrosu. Osvojio je osam puta, za njega je to i igrački i zbog podloge pravi turnir, ima samopouzdanje, igra izvanredno. Kada netko osvoji turnir osam puta, moraš mu dati to da je favorit broj jedan’, kazao je Pilić o vodećem srpskom i svjetskom tenisaču.

‘Osim toga, za par tjedana proći će Federera u broju tjedana na prvom mjestu na svijetu, što je, po meni, velika stvar. Nije važan samo Grand Slam iako su Grand Slam turniri važni, ovo je isto važno’, dodao je Pilić.

Rafael Nadal je i ovog puta prvi do Đokovića u priči o favoritima, a velikan hrvatskog tenisa vjeruje da će i Španjolac imati što za reći.

‘Nadal je igračina, tu nema diskusije. Na cementu Novak ima prednost, kao što Nadal ima prednost na zemlji, ali to se nikada ne zna. Nijemci znaju reći da odlučuje ‘tagesform’, nitko ne zna što će se dogoditi toga dana’, zaključio je Pilić.