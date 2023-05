LEGENDA HRVATSKOG SPORTA TUGUJE! Umro je otac Tonija Kukoča: ‘Moj otac bio je ključan u usađivanju ljubavi prema sportu’

Autor: Dnevno.hr/G.I.Š.

Otac našeg proslavljenog košarkaša Tonija Kukoča, Ante Kukuč, preminuo je prije tri dana poslije duge borbe protiv teške bolesti u 87. godini života.

Za svojeg oca Antu, Toni je imao samo lijepe riječi i više mu je bilo stalo da uđe u ‘Kuću slavnih’ zbog njega, nego zbog sebe.

“Znam samo da mi je to jako važno i da će oni koji odlučuju jednog dana ipak naći ‘neki’ razlog da me uvrste u Hall of Fame. A ako se ikad dogodi, nadam se da će to biti za života mog oca. Njemu bi značilo daleko više nego meni”, rekao je prije tri godine Toni Kukoč.





Toni Kukoc is now officially an enshrined member of the Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. #21HoopClass pic.twitter.com/qJTpRGAUU0 — Basketball HOF (@Hoophall) September 12, 2021

Zahvala ocu

Trostruki osvajač NBA prstena s Chicago Bullsima je 2021. godine ušao ‘Hall of fame’, a u svom govoru posebno se zahvalio ocu Anti.

“Moj otac bio je ključan u usađivanju ljubavi prema sportu. Bio je lud za nogometnim klubom iz našega grada. Škola mi je bila vrlo blizu kuće. Jednom sam bio na satu, imali smo ispit, a on se popeo na krov kuće, a kada je naša momčad zabila, vikao je: ‘Toni, vodimo 1:0!’, ispričao je Toni i nastavio:









“Kad smo opet zabili, on je opet vikao. Tada je učiteljica shvatila što se događa i kako bi njega spriječila da ometa nastavu, mene je izbacila i poslala kući. Hvala bogu, prošao sam taj ispit. To je moj tata”, rekao je Toni Kukuč na prijemu u ‘Hall of fame’ o svojem ocu Anti.