LEGENDA HRVATSKOG RUKOMETA ŽESTOKO! Detektirao je glavni problem reprezentacije: ‘To moramo popraviti’

Autor: H.V.

Hrvatski rukometaši svladali su Tunis 30:27, ali to nije bilo dovoljno za značajnije pohvale RTL-ovog trojica stručnih komentatora, Pere Metličića, Gorana Šprema i Drage Vukovića.

Pogotovo je oštar bio Metličić.

“Treba biti realan, za neku budućnost ne možemo biti zadovoljni. Mislim da Hrvatska može puno bolje nego što je pokazala danas. Rezultatski smo napravili sve što smo trebali, ali da je bilo dobro i nije. Bilo je trenutaka kada smo bili dosta konfuzni i loši, bilo je trenutaka kada smo igrali dobro. Ali to je draž izborničkog posla. Nadam se da ćemo se plasirati na Olimpijske igre i tamo pokazati pravu igru”, rekao je Metličić pa detektirao glavni problem Hrvatske:

“Mi vanjski šut jednostavno nemamo. To nije samo problem danas nego neko određeno vrijeme i to moramo popraviti. Nekad ti treba da obranu podigneš, da pivot dobije više prostora, a ne da naši protivnici znaju da ne možemo šutnuti s devet metara. To su stvari koje se treniraju i imat ćemo mjesec i pol dana da se dobro pripremimo pa da se u dobrom svijetlu pokažemo u Tokiju. Naravno, ako odemo”, napomenuo je legendarni desni vanjski Hrvatske.