LEGENDA HRVATSKE KOŠARKE I VELIKI DOMOLJUB: ‘Dok sam fizički dobro, odazivat ću se’

Autor: J.V.H.

Izbornik hrvatske košarkaške reprezentacije Veljko Mršić objavio je u srijedu popis igrača na koje računa za nadolazeće kvalifikacijske utakmice protiv Švedske i Nizozemske za Eurobasket iduće godine, a među njima se našlo i ime jednog veterana.

Roko Leni-Ukić često je bio kritiziran, ali uvijek je bio tu. Spreman ignorirati umor i bolove i gurnuti sve u stranu kako bi časno predstavljao hrvatsku zastavu na košarkaškim parketima, sada se s 35 godina na leđima, kao član francuskog drugoligaša Antibesa, vraća u reprezentativni dres. U ekskluzivnom razgovoru za Sport Klub Ukić ne krije kako se nada novom početku reprezentacije, početku koji će označiti neka bolja vremena za sport koji nas je već odviknuo od očekivanja uspjeha na međunarodnim natjecanjima.

“Ove kvalifikacije će same po sebi označiti novi početak reprezentacije jer su početak nečeg novog, nadam se i nečeg uspješnijeg od perioda koji je iza nas.”

Skupina s Turskom, Nizozemskom i Švedskom izgleda nezgodno, ali itekako prolazno, posebice kad se uzme u obzir kako dalje idu tri reprezentacije. Uloga favorita po njemu je ipak rezervirana za jednu reprezentaciju iznad svih.

“Mislim da je to po svemu Turska. Međutim, isto tako mislim da pošto trojica prolaze, imamo više nego realne šanse i zaslužujemo biti na Europskom prvenstvu i na nama je učiniti sve da se tamo plasiramo. Hrvatskoj je definitivno tamo mjesto, ali neće biti lako. Svi protivnici su dobri, svi imaju svoje kvalitete, neki su i bolji od nekih s kojima smo imali problema u prošlim kvalifikacijama, tako da imamo i više nego dovoljno razloga za oprez.”

Kako doživljavate ponovni poziv u hrvatski dres?

“Osobno mi poziv u reprezentaciju, kao i cijelu karijeru, predstavlja veliku privilegiju i veliku čast. Biti odabran raditi posao kojeg voliš među najboljima u državi nešto je posebno.”

Iako osjeća veliku odgovornost, nekim velikim ciljevima se ne želi zamarati.

“Vidjet ćemo koliko mogu dati, ne treba se zanositi nekim velikim planovima i pompoznim najavama, treba ići iz akcije u akciju i iz utakmice u utakmicu. Svjestan sam svojih godina i kilometraže koja je prisutna u mojoj karijeri. Ali, dok se osjećam fizički dobro, kao što je trenutno slučaj, vjerujem da mogu pomoći reprezentaciji, vjerojatno na neki drukčiji način igre nego prije 10-ak godina, ali i to može biti korisno, tako da sam uvijek na raspolaganju. Ne opterećujem se nekim detaljima i osobnim ciljevima i očekivanjima. Na terenu ću dati najbolje što mogu u tom trenutku pa ćemo vidjeti za što će to biti dovoljno.”

Osjećate li neki umor i težinu vaših godina? Kažu da je profesionalan sportaš već star s 35 na leđima?

“Na dane se osjećam super i fenomenalno, kao da mogu igrati još pet godina. Druge dane se pak osjećam kao staro željezo, mislim da je to slučaj sa svakim sportašem koji pređe 20 profesionalne godine karijere, pogotovo karijere poput moje koja nikad nije imala slobodno ljeto zbog obaveza prema reprezentaciji. U svakoj sezoni osim možda jedne sam bio u naslovnoj ulozi u svom klubu gdje sam imao veliku minutažu i potrošnju. Međutim, moj entuzijazam i želja su uvijek isti, i to me drži i daje mi nadu da ću još neko vrijeme biti na visokom nivou. Posvećenost svake godine mora biti sve veća, kao i briga za tijelo, jer prostora za greške je s godinama sve manje. To sam prihvatio i svaki dan pokušavam slijediti taj cilj.”

Dva puta Roko je predstavljao Hrvatsku na Olimpijskim igrama, a kako kaže, suvišno je pričati o tome želi li to učiniti i po treći put.

“Na to je suvišno davati odgovor, naravno da bih to volio, svaki sportaš to voli. Imao sam sreću i čast već biti na dvama Olimpijskim igrama i to su mi možda bili najljepši reprezentativni trenuci karijere, posebice ove posljednje u Riju. Svi imamo sliku tog uspjeha još uvijek u glavi, svi imamo u glavi te velike pobjede i imamo posebni motiv i želju da to pokušamo ponoviti.”