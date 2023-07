Legenda Hajduka ne želi euforiju: ‘Počinjalo se tako i ranije, a s ovim sam najviše zadovoljan’

Autor: Andrija Kačić- Karlin

Uvijek kada se pričalo Hajduku širi optimizam, a sada nudi samo oprez. I sve to nakon dvije prvenstvene pobjede Hajduka na samom startu prvenstva, u gostima protiv Dinama i kod kuće u nadmetanju s Rijekom. Nekadašnji sjajan nogometaš i trener, a bio je čudesno polivalentan nogometaš, te naš komentator Zoran Vulić pomno gleda sve Hajdukove utakmice.

U svojim izjavama trudi se prenositi pozitivnu energiju. Ne, nije sada ni slučajno negativan, ali kada čuje riječ – euforija – odmah poskoči:

„Nitko ozbiljan ne bi trebao posezati za euforijom, neka sreće i veselja, užitak je bilo gledati prepun stadion kako se veseli zajedno s igračima. Ali, ljudi moji, odigrana su tek prva dva kola. Nema euforije, ništa Hajduku nisu veće šanse za naslov nego što su bile prije prvenstva. Ja bih bio najsretniji da se to konačno dogodi. No, nemojmo biti neozbiljni, ovo je početak dugotrajne i mukotrpne utrke. Hajduk se digao, osjećaju se promjene od prošle sezone kada se gleda cijela utakmica. I tu treba još gledati kako da se momčad podigne”, govori nam Zoran Vulić.

Nastavlja nam: „Bilo je sezona kada je Hajduk u početnom dijelu prvenstva držao korak s Dinamo pa susta. To se događalo i dok sam ja bio trener. I jedan nenadani kiks, a prvenstvo se dobiva na malim utakmicama, i sve ode neželjenim tijekom. Uvijek su tri boda – tri boda. Protiv velikog ili malog suparnika. Hajmo biti iskreni, ove dvije utakmice protiv Dinama i Rijeke nisu odigrane savršeno, ali su odigrane ozbiljno i čvrsto. Ima tu još prostora za napredak. I bez tog napretka neće biti borbe za naslov prvaka. Osobno, najviše sam zadovoljan s ponašanjem i strpljenjem cijele momčadi, a kad imate Livaju, a dugo je Hajduk imao samo njega raspoloženog, onda uvijek znate da možete nešto napraviti. Ali, kada uz Livaju imate još jednog nadahnutog, kao sada u ove dvije zadnje utakmice, mislim na mladog Pušktasa, onda je to neka posve druga priča”.





Koliko može Hajduk?

Pa će trener koji je Hajduk vodio čak pet puta i reći:

„Mora se uživati samo u ovome momentu i gledati prema sljedećem suparniku. Slijede i europski ispiti. Igrači će se brzo crpiti. I stoga kad vidim da igrač koji uđe kao zamjena podiže ritam odmah sam sretniji. Prije su Hajdukove zamjene bile kud i kamo slabije od onih koji su igrali. Sada je i klupa šira, pa i trener Leko ima više prostora za manevar. Nekad i klupa dobiva prvenstvo. Već sam rekao, nije to možda neka lijepa igra, ali je očito igra na rezultat. Uostalom, Rijeka je protiv Hajduka izgledala baš bezopasno”.

Kako to tumačite?

„Pa tako da je zaključak kako se u ovoj utakmici sve pitalo samo Hajduka. Jest, Rijeka se ojačala pozadinski i takva bila u utakmici. Ali, da je vidjela da može otići prema gore i prijetiti sigurno bi krenula u tako nešto. Nije mogla. Kao trener mogu reći da se Rijeka fino, organizirano branila, ali je Hajduk s druge strane isto bio strpljiv. Rijeka je u napadu slabija nego lani, nema Frigana, nema Ampema, izgubila je prodornost i brzinu. I to nije bila ona Rijeka iz drugog dijela prošlog prvenstva. Siguran sam da to Jakirovič dobro vidi. No, mene je nešto drugo oduševilo?

Na što ciljate?

„Na ambijent, pa tako je stadion bio pun kada je Hajduk igrao velik europske utakmice prije tridesetak i više godine. Taj zanos publike mora se iskoristiti. Ovakav ambijent za jednu ipak sitnu europsku ligu je fenomenalan, jedinstven. I taj ambijent mora bit iputokaz i upravi i igračima. Ljudi konačno žele trijumf. Ali, euforija nije sada potrebna. Mislim da je trener Leko svjestan toga. I onoga što sam rekao, još se mora napredovati. Ovo ne smije biti najbolje od Hajduka”.