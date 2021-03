LAZIO DOBRO PROŠAO: Talijanski prvoligaš provukao se samo s novčanom kaznom i suspenzijama

Talijanski nogometni prvoligaš Lazio kažnjen je s 200.000 eura, dok je predsjednik rimskog kluba Claudio Lotito suspendiran na sedam mjeseci od strane sportskog suda, zbog nepridržavanja protokola koji se odnose na Covid-19. Uz te dvije presude još su i dvojica liječnika, Fabio Rodia i Ivo Pulcini, koji su bili uključeni u ove slučajeve, suspendirani na godinu dana.

Lazio je optužen kako nije na vrijeme prijavio pozitivne rezultate na testiranjima na koronavirus talijanskim vlastima. Prijestupi se odnose na slučajeve u listopadu i studenome prošle godine, a otkriveni su uoči utakmica Lige prvaka protiv ruskog Zenita i belgijskog Club Bruggea.

Nisu izgubili bodove

Lazio je tako izbjegao kaznu oduzimanja bodova što je tražilo tužiteljstvo Talijanskog nogometnog saveza (FIGC).

Istraga FIGC-a otvorena je 3. studenog zbog potencijalnih kršenja protokola u vezi s pandemijom COVID-19, a tada je pregledan trening-centar kluba i zaplijenjeni su rezultati ispitivanja brisova.

FIGC-ov popis prekršaja obuhvaćao je propust hitne prijave pozitivnih slučajeva lokalnom zdravstvenom tijelu, propust sprječavanja trojice igrača da treniraju nakon zaprimanja pozitivnih testova i propuštanje obveznog desetodnevnog razdoblja izolacije za asimptomatskog igrača, koji je u to vrijeme čak i igrao prvenstvenu utakmicu.

