LAVINA REAKCIJA NAKON RASPADA: Dopredsjednik Uniteda dao ostavku, Perez još vjeruje u čudo

Autor: F.F

Pokrenuta je lavina reakcija nakon jučerašnjeg kraha Superlige. Kasno navečer engleski klubovi su napustili Superligu i njenu ideju, a ubrzo ih je pratio i Milan. Ostali su još španjolski i talijanski klubovi koji za sad nisu odustali.

Oko 21 sat pojavila se informacija kako bi Chelsea trebao napustiti Superligu, a nedugo zatim Manchester City službeno je objavio da se povlači iz natjecanja. Za njima su krenuli i ostali Englezi koji su redom napuštali ideju Superlige, a ubrzo je krenula i lavina reakcija.

Dopredsjednik Manchester Uniteda Ed Woodward službeno je podnio ostavku, a neslužbeno bi Agnelli trebao napustiti poziciju potpredsjednika Superlige.

Perez i dalje vjeruje

Jedan od pokretača cijele ideje bio je predsjednik Real Madrida Florentino Perez. On i dalje tvrdi kako će se Superliga pokrenuti, pitanje je samo s kojim klubovima:

“Jesam li zabrinut što klubovi izlaze iz lige? Ne. Situacija jest ozbiljna, ali svi smo se složili da ćemo projekt izgurati do kraja i naći rješenje. Nema pritiska”, rekao je za L’Equipe.









A Ed Woodward službeno je podnio ostavku na mjestu dopredsjednika Manchester Uniteda. Tu je dužnost obnašao od 2012. godine, a čini se da je SUperliga ubrzala cijeli proces.

European Super League: Ed Woodward steps down as executive vice chairman of Manchester United, Sky News understands https://t.co/X9SnZc9Kq6 — Sky News (@SkyNews) April 20, 2021







Brojni mediji pišu i o ostavci predsjednika Juventusa i uz Pereza glavnog pokretača ideje o Superligi Agnellija, ali on bi otišao samo s pozicije potpredsjednika Superlige. Informacija nije službeno potvrđena, ali ukoliko dođe do toga, to bi mogao biti posljednji čavao u lijes Superlige i ideji Pereza i Talijana.