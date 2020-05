KUKOČ SE ČUO S ‘NAJVEĆIM! Otkrio što mu je poručio: ‘Ovih dana su me više zvali nego dok sam igrao’

Autor: Dnevno/N.M.

Hrvatski košarkaški Pink Panther ili konobar kako su ga zvali za igračke karijere, Toni Kukoč proteklih je tjedana u žiži javnosti možda i više nego dok je ubacivao lopte u obruč i oduševljavao svojim košarkaškim umijećem Europu i Svijet. Naravno glavni krivac za to je dokumentarac The Last Dancea – Posljednji ples o legendarnim Jordanovim Bullsima, u kojima je popularni Kuki bio jedan od ključnih igrača od 1996. do 1998. kad su Bullsi uzeli tri uzastopna naslova prvaka.

No Kukoč je svoj odlazak u velike Bullse izgradio velikim igrama za najveću europsku momčad toga, splitske Žute, koja je harala Europom. U velikom velikom intervjuu za grčki Sport24 govorio o svojoj karijeri, s posebnim naglaskom na igranje za Chicago Bullse i odnos s Michaelom Jordanom.

“Postoji osnovna sličnost između Jugoplastike i Bullsa. Vodili su nas fenomenalni treneri. U Splitu sam imao sreću što sam otkako znam za sebe igrao s Dinom Rađom. Kao djeca smo napravili nešto nevjerojatno, dinastiju s kojom smo zavladali Europom i uzeli tri kontinentalna naslova zaredom.

Obje momčadi bile su sastavljene od igrača koji znaju da je za dolazak na vrh potrebno enormno puno trenirati i podnijeti boli i koji se toga nisu bojali, koji su znali koliko je važno biti posvećen i usredotočen.

Razlika između Jugoplastike i Bullsa za mene je bila samo u godinama. U prvoj ekipi sam bio mladić koji je htio biti vođa, a u drugoj sam bio dio možda najbolje momčadi ikad”, kazao Kukoč za Grke.

Grke je u intervju također zanimalo zašto je čekao s odlaskom u NBA kad su ga Bullsi na draftu izabrali još 1990 godine. Toni je naime nakon što je sa Splitom poharao Europu 1991 otišao u talijanski Benneton gdje je igrao još dvije godine prije nego se otisnuo u Chicago i NBA. “Dražen mi je to savjetovao i mislim da je to bila dobra odluka.”

Jordana i Pippena najveće zvijezde tadašnjih Bullsa Kukoč je dobro i zauvijek upoznao na Olimpijskim igrama 1992. u Barceloni. Micheal i Scottie potrudili su se Toniju pokazati gdje dolazi i što ga čeka, jer bio je omiljeni “Jerryjev igrač” kako su Tonija prozvali jer je upravo Jerry Krause, omraženi glavni menadžera Bullsa inzistirao na dovođenju Kukoča u redove Chicago Bullsa.



“Znao sam da je pitanje vremena kad ćemo se sresti i to je bilo u Barceloni i to dva puta, u skupini i u finalu. Prvu utakmicu nisam igrao dobro jer su me čuvali Jordan i Pippen, dva najbolja obrambena igrača svijeta. Mislim da nema puno ljudi koji bi to preživjeli.”

Slijedio je dolazak među Bullse, iz kojih je privremeno nakon ubojstva oca otišao Air Jordan da bi se okušao u bejzbolu: “To što njega nije bilo tih godinu i pol mi je jako olakšalo jer sam dobio veću minutažu. Čim se Jordan vratio, shvatio sam koliko mi je pomoglo što sam stasao bez njega jer sam tako već igrao na tri različite pozicije.”

Ahead of The Last Dance tonight on ESPN, here’s what Toni Kukoč’s Scouting Video would have looked like. Kukoč was built for the modern NBA w/ his versatility @ 6-10. Would have loved to see him in this era. Still underrated stateside. Helped pave the way for today’s Euro stars. pic.twitter.com/viepNW3nhi — Mike Schmitz (@Mike_Schmitz) April 26, 2020

No nikakve pripreme nema za ono što je uslijedilo. A to je na Jordanov odnos prema podanicima jer Najveći nije imao suigrače. Oni to opisuju kao diktaturu i tiraniju i maltetiranje. Iskaljivao se na njima verbalno i fizički.

“Ni prema meni nije bio drugačiji. Prema svima se odnosio na jednak način. Tjerao nas je do krajnjih granica. Postojao je dobar razlog za to jer u našoj momčadi očekivanja i ciljevi su bili najviši. Nije to bilo jednostavno i ne može to svatko podnijeti, ali to se događa. Postoji hijerarhija i svatko zna svoje mjesto u ekipi”, komentira Kukoč.

No pitanje tko je najveći košarkaš u povijesti Toni je dao vrlo lak odgovor.

Osim što ništa ne zamjera Jordanu, smatra ga i najvećim svih vremena: “Vrlo lako mi je odgovoriti na pitanje tko je GOAT. Michael Jordan je košarku učinio globalnim sportom. Teško je uspoređivati LeBrona Jamesa i ovu eru s onom kada su vladali Magic i Bird. Teško je odabrati najvećeg, ali dajem prednost Jordanu jer mislim da bi bio najbolji u svakoj eri.”



Na samom kraju intervjua Kukoč je otkrio da se nedavno čuo s Jordanom i rekao je o čemu su pričali: “Razgovarali smo prije nekoliko dana i rekao sam mu da sam sretan što Posljednji ples završava. Znate zašto? Zato što sam u posljednja tri tjedna dobio više telefonskih poziva nego u prethodnih 20 godina.”