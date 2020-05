KUGA MODERNOG DOBA: Oproštaj od srpsko američkog sportaša

Autor: Dnevno

Imao je sve. Mladost, uspjeh, slavu..a onda su se zapitali mnogi: “Zašto Pavle?” Bivši američki olimpijac u bobu srpskog podrijetla Pavle Jovanović u subotu je presudio sam sebi.

Vijest o samoubojstvu objavili su gotovo svi američki mediji citirajući njegovog nekadašnjeg kolegu Stevea Meslera.

“Moja osobna legenda, čovjek koji je u sportu postavio standarde koncentracije, posvećenosti i truda tragično je presudio sebi u 43. godini”, napisao je Mesler na društvenim mrežama o velikom prijatelju koji je imao burnu karijeru.

Na Svjetskom prvenstvu u Königseeu 2004. godine osvojio je brončanu medalju u četverosjedu, a nastupio je i na Olimpijskim igrama u Torinu 2006. kada je i u dvosjedu i u četverosjedu zauzeo sedmo mjesto.

Od 2011. godine nastupao je za Srbiju.

“Pav je bio najbolji kolega kojeg ste mogli imati. Znao je da vaš uspjeh znači i njegov osobni. Upravo on me je učio koliko je važno biti psihički zdrav, i to ne samo zbog života, već i zato da biste bili uspješni u sportu. Evo što se dogodi kada osoba koja je najpoznatija po tome da je ili 150 posto koncentrirana na nešto ili – ništa, shvati da je upravo ‘ništavilo’ ono što prevlada”, objasnio je Mesler dio razloga zbog kojih je moglo doći do ove tragedije i zaključio:

“U posljednjim godinama bez društvenih mreža koje vam pokazuju koliko naporno netko radi, kada su jedino ljudi koji vas vide da prolazite kroz cilj shvaćali koliko ste vježbali, Pavle je bio kralj. On je bio standard svima nama ostalima”, zaključio je duboko potreseni američki reprezentativac.