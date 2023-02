‘KRITIZIRALI SU GA, A MOJU PODRŠKU UVIJEK IMA’! Dalić se oglasio nakon odlaska Lovrena: ‘Neka bude ponosan, bilo je dosta nepovjerenja u njega’

Jedan od stožernih igrača hrvatske reprezentacije u proteklom desetljeću, bio je Dejan Lovren, koji se u četvrtak oprostio od reprezentativne karijere emotivnom objavom.

Lovren je odigrao 77 utakmica u dresu Vatrenih, bio je jedna od glavnih karika Zlatka Dalića u Rusiji i Katru, kada ga je Zlatko na čuđenje javnosti stavio u prvih 11, a Lovren mu je sve to vratio sjajnim igrama.

U 33 godini Lovren je odlučio reći zbogom najdražem dresu, a svoj oproštaj od stasitog stopera napisao je i izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić, kojeg je Dejan prvog obavijestio o svojoj odluci.

Jedan od lidera

“Razumijem i poštujem Dejanovu odluku te sam mu u razgovoru rekao da ima moju podršku što god odluči. Kroz karijeru se suočavao s dosta kritika i nepovjerenja, ali uvijek je bio sjajan borac te sada na kraju reprezentativne priče može biti itekako ponosan na sve što je ostvario”, napisao je Dalić i nastavio:

“Bio je sjajan i u Rusiji i u Kataru, osvojio je dvije medalje i u mnogočemu je nadmašio igrače koji su njemu bili inspiracija devedesetih godina”.

Dejan Lovren said goodbye to the Croatian national team. You will always be a hero and thank you for all the beautiful moments you left in our memories. #lovren #ChampionsLeague #hns #vatreni #Liverpool #DejanLovren pic.twitter.com/jh7Eon3DEU

