Kritizirala je Srbe, a sad ima zanimljivu teoriju o razlogu Đokovićeve dominacije

Oko najboljeg tenisača današnjice uvijek se lome koplja. Jedna od onih koja je nerijetko imala kritičke komentare spram Novaka Đokovića bila je bivša australska tenisačica, danas trenerica i komentatorica, 52-godišnja Rennae Stubbs. Njezina posljednja izjava vezana uz Đokovića nije najbolje odjeknula u susjedstvu.

Prisjetili su se u srpskim medijima kako je Stubbs svojevremeno izjavila da ‘Srbi imaju sindrom žrtve’, da ‘Novak nikad neće biti kao Federer i Nadal‘, a posljednje je otkrila svoje mišljenje o razlozima njegove dominacije iako je u 37. godini života.





“Igrači poput Caspera Ruuda trebali bi malo više paziti na svoj osobni raspored. To je jedan od razloga zašto Novak Đoković posljednjih godina dominira”, objasnila je nekad najbolja tenisačica svijeta u konkurenciji parova.

Rennae Stubbs sur Novak Djokovic : « Soyons réalistes, la pandémie, le vaccin et le fait de ne pas pouvoir jouer certains tournois lui a donné de la longévité » https://t.co/n4ng0HWtYT — We Love Tennis (@Welovetennis) December 6, 2023

Objasnila svoju teoriju

Onda je malo produbila i pobliže objasnila svoju teoriju. “Pandemija nije bila Novakov prijatelj, ali činjenica da nije mogao igrati na tri od četiri Grand Slama i vjerojatno ih osvoji mu je produžila karijeru. Dok su ostali igrali, on je mogao odmarati svoje tijelo cijelo vrijeme i zato smatram da mu je to sve slučajno pomoglo. Iako vjerujem da bi on više volio da je mogao igrati”, rekla je Stubbs, a ovakva je izjava izazvala negodovanje u Srbiji.

“Pljuvala Srbe i Novaka, a sad ima suludu teoriju”, naslov je koji je osvanuo na Mondu, dok Kurir piše o budalaštini Australke, a njenu izjavu ‘Đoković dominira jer se nije cijepio’, okarakterizirali su kao nevjerojatnu. Blic pak piše o ‘dežurnoj kritičarki srpskog tenisača koja ponovno briljira’.

Iza Novaka Đokovića je inače briljantna sezona u kojoj je, između ostaloga, osvojio tri Grand Slama (Australian Open, Roland Garros i US Open), stigao do apsolutnog rekorda od 24 Grand Slam naslova, u kojoj je osvojio rekordni sedmi završni turnir osmorice najboljih tenisača svijeta u Torinu, te je po osmi put godinu završio na svjetskom broju 1.