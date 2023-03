KRENUO NA SPAVANJE U ĆELIJI, A ONDA GA MIŠ IZBEZUMIO! Crnogorac iz Reala pamti zatvorske dane, jedno vrijeme živio kao car

Zanimljivu ispovijest imao je bivši crnogorski nogometaš Savo Barać. On je nastupao za Budućnost pa igrao za Vojvodinu i nastupao još za Maccabi Haifu, Sutjesku te još mnoge klubove što uključuje i B momčad Real Madrida.

U podcastu “Igor i Vlada” ispričao je da je jednom završio u zatvoru: “Priveli su me u petak, kad to urade, onda te puste tek u ponedeljak. I to ne znaš hoće li te pustiti i da ti kažu mrš kući ili će da te pošalju kod suca” započeo je.

“Dobio sam samo dasku i deku. Bio sam u Jusovaći (kod Podgorice). I krenuo sam spavati kad ono miš. Ne možeš ga otjerati. Aj sad ti zaspi majčin sine.”





Pun anegdota

Bivši nogometaš nije tu stao s pričama: ” Isto tako sam bio u zatvoru. Bio sam u petoj ćeliji, a kako zatvor nije velik čim se otvore glavna vrata vidiš tko ulazi. I tako ulazi moj trener (tada je igrao u Ribnici) i dere se da se dižem odmah jer su me pustili. Bio sam baš sretan.”

Bio je najbolji igrač Budućnosti 1993. i trebao zaigrati za Jugoslaviju, ali ozljeda je prekinula kako kaže njegov san. Pričao je i kako je završio u B momčadi Reala.









“Trenirao sam sa B timom Reala, iskreno, zahvaljujući Peđi Mijatoviću, a ne mojim kvalitetima. Bilo mi je zadovoljstvo i mnogo lijepo. Sedam-osam mjeseci živio sam životom velikih zvijezda” zaključio je iskreno.